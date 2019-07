Aki több pénzt adna az egészségügynek

November 6-án Portfolio Private Health Forum! Extra early bird jegyek már csak pár napig: ÁTTEKINTÉS

Ehhez - ritkán mondok ilyet - többletforrás szükséges - húzta alá.

Az előbbiekhez többletforrás, az utóbbihoz pedig törvényeket betartó hozzáállás és gyakorlat szükséges - emelte ki.

Néhány hete a számvevőszék anyaga arra mutatott rá, hogy nem fenntartható az egészségügy finanszírozása. Ennek kapcsán kifejtette, hogy egy jól szervezett állami sürgősségi ellátás kell legyen a rendszer alapja, olyan, ami a legelemibb emberi egészségügyi biztonságot képes garantálni.Ezen felül több mint négy és fél millió munkavállaló miatt is szolgáltató egészségügyre lenne szükség annak érdekében, hogy az ellátás igénybevétele - akár az egészség helyreállítása, akár a megőrzése - minél kevésbé menjen a munkaidő rovására, délután és hétvégén is kellene megfelelő ellátást nyújtani - tette hozzá.Gondoljunk csak arra, hogy szinte kizárólag munkaidőben lehet bármilyen vizsgálatra vagy rendelésre eljutni. Ne kelljen magánellátást igénybe venni azért sem, mert nincsen megfelelő orvos, vagy megfelelő létszámú szakszemélyzet - fejtette ki Domokos László, aki azonban megismételte azt is, hogy "mindannyiunk érdeke, hogy az egészségügyben is olyan gazdasági egységek legyenek, amelyek gazdaságosan, szabályosan működnek - etikus, jó vezetés mellett".Az ÁSZ ezzel kapcsolatos elemzéséről itt írtunk korábban: