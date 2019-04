Betegek a magyar állami kórházak

Súlyos gazdálkodási hiányosságok az állami kórházaknál

A gazdálkodási terület minden szervezet működésénél létfontosságú szervként funkcionál, és ha a szervezet egyik létfontosságú szerve beteg, akkor nem egészséges az egész szervezet sem

Az ÁSZ alelnöke szerint a szakmai feladatellátás biztonságát is veszélyeztethetik a gazdálkodási hiányosságok.

a vizsgált állami kórházak esetében nem igazolt a korrupciós kockázatok kezelése.

Lehetnek személyi következmények

Az ellenőrzött kórházak gazdálkodása nem felelt meg a közpénzek felhasználására vonatkozó követelményeknek. Az ellenőrzött kórházak gazdálkodására jellemző hiányosságok és szabálytalanságok azt mutatják, hogy a kórházak vezetői az egyértelmű első számú felelősségük ellenére nem fektetek kellő hangsúlyt a gazdálkodási területre - áll a jelentés összefoglalójában.- hangsúlyozzák a számvevőszék szakértői.Az Állami Számvevőszék a mostani elemzésével is a tanácsadó tevékenységét látja el - fogalmazott az anyagot bemutató tájékoztatón Warvasovszky Tihamér, a számvevőszék alelnöke. A kórházak közpénzügyi helyzete nagyon fontos, össztársadalmat érintő kérdés. "Alapvető társadalmi elvárás, hogy a legmagasabb szintű ellátást kapják az állampolgárok" - fejtette ki.Azt is kiemelte, hogy az ÁSZ a kórházak esetében nem a szakmai feladatok ellátását ellenőrzi, de a törvényi előírások és gazdálkodási szabályok betartása a vezetők feladata és felelőssége.A hiányosságok mértékét jól mutatja, hogy az elmúlt években ellenőrzött 17 kórház esetében 441 javaslatot fogalmazott meg az ÁSZ, ebből 404 javaslat irányult a kórházak főigazgatói felé. Az ellenőrzött kórházak gazdálkodása nem felet meg a közpénz felhasználására vonatkozó alapvető követelményeknek - húzta alá Warvasovszky Tihamér. "A kórházak vezetői az egyértelmű első számú felelősségük ellenére nem fektetettek kellő hangsúlyt a gazdálkodás területére" - folytatta. Azt is kiemelte, hogyA nem átlátható és nem elszámoltatható közpénzfelhasználás hozzájárulhat a kórházak működési gondjaihoz - vélik az ÁSZ-nál. Emiatt az adósság keletkezésének okainak feltárása is korlátokba ütközik.7 esetben munkaügyi felelősség kivizsgálását is javasolta az ÁSZ az Emberi Erőforrások Minisztériumának, 3 esetben pedig az ÁEEK főigazgatójának javasolt munkajogi felelősség vizsgálatát - válaszolta kérdésre Salamon Ildikó felügyeleti vezető.Hogy ezekből a javaslatokból az illetékesek milyen következtetéseket vonnak le, az már a felügyeleti szervek feladata - fejtette ki kérdésre válaszolva Warvasovszky Tihamér, aki hozzátette:Az intézmények által lebonyolított közbeszerzéseket szúrópróbaszerűen ellenőrizték. Itt találtak olyan beszerzéseket, amelyekre nem írtak ki közbeszerzést, ezzel megsértették a törvényt - válaszolta Salamon Ildikó felügyeleti vezető.Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy az érintett kórházak mennyire feleltek meg a vizsgált ellenőrzési szempontoknak a 2013-2017-es időszakban. Ebből jól látható, hogy

Számvevőszéki jelentésekben szereplő értékelések kórházanként. Forrás: ÁSZ jelentés

Voltak ennek előzményei

Az ÁSZ kórházakra vonatkozó elemzései nem előzmény nélküliek. Az első bombát Domokos László ÁSZ-elnök dobta le a közintézmények gazdálkodásával kapcsolatban tavaly augusztusban, amikor anarchia, botrány, elképzelhetetlen pénzügyi viszonyok, pazarlás, lopás és korrupció szavakkal írta le az állapotokat.