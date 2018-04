Eladja magánkórházát a magyar milliárdos

A tranzakció

Szó sincs arról, hogy ezzel kiszállnék az egészségügyből. A Lantos Vagyonkezelő leányvállalatánál, a Futurmed Kft-nél marad a Budakeszi úti járóbeteg-szakrendelő, de számos más, elsősorban egészségipari vállalkozásban is van érdekeltségem. Egyszerűen úgy ítéltem meg, hogy most érkezett el az a pillanat, amikor megéri eladni a kórházat

minden jel arra mutat, hogy az egészségügyben mind nagyobb teret nyernek a magánszolgáltatók.

- árulta el Lantos Csaba a hetilapnak.A vevő részéről Fábián Lajos, a MedAlliance Holding igazgatóságának elnöke szólalt meg, aki orvos-menedzserként vezette a svéd tulajdonú Medicover multinacionális egészségügyi szolgáltatót és biztosítót. Jelenleg több nagy biztosítónak is dolgozik vezető tanácsadóként és Szerbia legnagyobb magán-egészségügyi hálózata, a Medigroup cégcsoport elnöke.Fábián azt vallja:

Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

Egészségügyi befektetővé vált

természetes módon adódott, hogy az egészségügy lesz a fókuszban, és döntése mögött egy komparatív elemzés húzódott meg. Ezek szerint az az a szolgáltató szektor, ahol a szolgáltatás lényege, maga a gyógyítás kiváló minőségű.

klasszikus kockázati tőkésektől azonban annyiban különbözik, hogy nagyon nehezen engedi el ezeket a befektetéseimet.

A számok

Lantos Csaba szakmai pályafutásában 2007 volt a váltás éve. Ekkor döntött úgy, hogy otthagyja a bankszakmát, nevezetesen az OTP vezérigazgató-helyettesi posztját és a magánbefektetésekre fókuszál. A Portfolio-nak adott 2015-ös interjújában erre így emlékezett vissza:A szakosodott magántőke-befektető cégének központi eleme volt a most eladott Róbert Károly Magánkórház, melynek története 2007-ig nyúlik vissza. "Akkor ugyanis az egészségügyi kormányzat megvonta a Nyírő Gyula Kórházban a szülészeti, nőgyógyászati tevékenységek és meddőségi programok finanszírozását. Ezek után keresett meg néhány orvos, hogy szálljak be a működtetésbe. A kórház a hetedik évében, 2013-ban lett nyereséges, addig félmilliárdos veszteséget termelt, amit finanszírozni kellett, a fix költségek ugyanis stabilan magasak" - mondta nekünk erről a befektetéséről Lantos.A vele készült 2015-ös interjúnkban részletezte további egészségügyi érdekeltségeit és azt is bevallotta, hogyLantos Csaba részt vett a Portfolio tavalyi Private Health Forum rendezvényén, tudósításunk itt található:A befektető üzletember legutóbb tavaly októberben nyilatkozott a Portfolio-nak , akkor úgy vélekedett, hogy a kissé megkérgesedett finanszírozási gyakorlatnak is változnia kell a hazai egészségügyben.A HVG cikkéből az is kiderül, hogy 2017-re (a hivatalos beszámoló erre az évre még nem elérhető) a magánkórház elérte a 2 milliárd forintos árbevételt és a 140 millió forintos adózás előtti nyereséget.