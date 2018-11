Eljött az idő az egészségügy újjászervezésére

Miniszterelnökünk kötcsei mondatai felkavarták az állóvizet, s a változtatások mibenlétét illetően széles szakmai-társadalmi vita van kibontakozóban. Mindezt olyan környezetben, ahol a Magyar Nemzeti Bank pontokba szedett javaslatai élesen rávilágítottak a problémák társadalmi-gazdasági vetületére s a konkrét változtatások mibenlétét is megfogalmazták

Mindenekelőtt a forrásoldal újraértelmezése szükséges. Bebizonyosodott, hogy a költségvetésre nem lehet ráterhelni azt a közfinanszírozási súlypontot, amely az egészségügyi ellátások minőségét rugalmasan és hosszabb távon is kezelni tudná.

Ahogy a gyorsan fejlődő orvostudomány újabb eredményei bevezetésének, valamint az ágazati dolgozók jogos bér igényeinek finanszírozását sem. "Szükségessé vált megnyitni az öngondoskodás lehetőségét mindazok előtt, akik erre forrásokkal rendelkeznek."

Az egészségpénztárak rendszere ugyan kiválóan beindult, de célirányos jogalkotással és adópolitikával bizonyosan növekedne ezek részaránya a lakosság egészségi állapotának javításában, ezen keresztül az intézményrendszer pénzügyi stabilizálásában. Gondoljunk csak arra, mekkora szerepet játszanak ezek a szerveződések a megelőző és szűrővizsgálati tevékenységek finanszírozásában.

Sokan beszélnek a biztosítási rendszer második lépcsőjének kialakításáról is, mások attól tartanak, hogy ennek bevezetése "gazdag" és "szegény" ellátáshoz vezetne. "Ez egyáltalán nem így van. Az alapbiztosításra ültetett kiegészítő célbiztosítások például nem csökkentenék azok ellátási esélyeit, akiknek ilyen szerződésekre nem futja" - írja a szerző.

"Gondolok itt például a sportolás közben bekövetkezett balesetek speciális ellátására irányuló kiegészítő biztosításra, ahol önálló terméket lehetne forgalmazni a professzionális, tömeg- és iskolai sportokra ugyanúgy, mint a családi szabadidős tevékenységekre." Ugyanígy lehet gondolkodni ápolási biztosításon, általános baleseti biztosításon stb.

Az öngondoskodás új források megjelenéséhez vezet, amit a hazai ellátórendszer elsősorban a szolgáltatási színvonal emelésére, a munkaerő megtartására fordíthat. Értelmetlen azon morfondírozni, hogy ezekből a forrásokból nemcsak az állami intézmények, hanem a magánellátók is részesednének. A megelőző és szűrővizsgálatok területén már ma is jelentős az a népegészségügyi szükséglet, amelyet ezek a szolgáltatók elégítenek ki az állami kapacitások hiánya miatt.

Kifejezetten hasznosnak látnám fokozni a magánszolgáltatók bevonását ezekre a területekre. "Jó példa erre a gyógytornászok helyzete. Ma hazánkban valószínűleg több gyógytornász-magánvállalkozás van, mint orvosi. Óriási jelentőségű munkát végeznek megelőző és rehabilitációs szakterületeken."

Olyan tabukat kell újravizsgálni, mint a kiegészítő biztosítások, az intézmények működési formája (költségvetési intézményből gazdasági társaság) vagy a tárgyi áfamentesség kérdése (az egészségügyi szolgáltatások bevezetése az áfakörbe megteremtené a költségek utáni áfa-visszaigénylés lehetőségét).

- írja a Magyar Időkben megjelent cikkében dr. Varga Péter Pál, gerincsebész, a Budai Egészségközpont Kft. alapító tulajdonos-ügyvezetője.Egyidejűleg a költségvetésért felelős pénzügyminisztériumi államtitkár szeptemberben a Portfolio és a MAGYOSZ konferenciáján egyértelműen kijelentette, hogy "A gazdaság versenyképessége és a munkaerő egészségi állapota között hosszabb távon nem lehet lényeges színvonalbeli különbség".Értően elemezte a megelőzés és a szűrővizsgálatok fontosságát, de amit még gazdasági vezetőtől sohasem hallott a szerző, az a következő volt: "Abban is előre kell lépni, hogy ha valaki megbetegszik, akkor minél hatékonyabb ellátásban részesüljön. Az ellátórendszert is át kell vizsgálni, az ellátórendszeren belül is meg lehet vizsgálni az egyes intézmények hatékonyságát, teljesítményét másik intézményekhez képest. Ezeket a teljesítményeket célszerű mérni, összehasonlítani és adott esetben az eredményességelvű finanszírozás irányába elmozdulni."Bizonyossá vált, hogy makrogazdasági vezetőink véleménye szerint az egészségügyi ellátórendszer jelenlegi struktúrája veszélyezteti hazánk gazdasági fejlődését, versenyképességünk optimalizálását. Elérkeztünk ahhoz a kegyelmi pillanathoz, hogy a politika legmagasabb szintjén és a makrogazdaság vezető intézményeiben is megfogalmazódott az egészségügyi ellátórendszer átalakításának az igénye - írja a szerző.Varga Péter Pál szerint az alábbi változások helyeznék fenntartható pályára az egészségügyi ellátást: