Érdekes cáfolatot adott ki az EMMI

A kormány nem akarja szűkíteni az ingyenesen elérhető egészségügyi ellátások körét

Érdekes egyébként a tárca mostani reakciója, amiben úgy lép fel, mintha cáfolná a megjelent értesüléseket. Azonban az EMMI azt írja: a kormány nem akarja szűkíteni az ingyenesen elérhető egészségügyi ellátások körét. Az értesülés ugyanakkor nem is erről szól. Ha ugyanis az állam kimondja, hogy ami most is jár, az a jövőben is járni fog az állami egészségbiztosítás keretében (vagyis nem szűkítésről van szó), akkor ezen felül határozhatja meg azokat a szolgáltatásokat, ellátásokat, amelyekért kiegészítő biztosítást lehet kötni. Vagyis értelmezésünk szerint a tárca úgy igyekezett cáfolni a híreket, hogy valójában nem cáfolta a lényeges terveket, a kiegészítő biztosítást.