Ez a világ 10 legegészségesebb országa - Magyarországot is pontozták

Spanyolország

Olaszország

Izland

Japán

Svájc

Svédország

Ausztrália

Szingapúr

Norvégia

Izrael

Most jött ki a Bloomberg Healthiest Country Indexe, amely 169 gazdaságot vizsgált több olyan szempont szerint is, amelyek kihatással vannak az egészségre. Így például figyelembe vették a várható élettartamot, a tiszta vízhez való hozzájutás lehetőségét, a közegészségügy állapotát, a dohányzást vagy az elhízást is.A lista alapján idén Spanyolország nyerte el a világ legegészségesebb országa címét, de öt másik európai nemzet is felfért a top 10-es listára: Olaszország a második, Izland a harmadik, Svájc az ötödik, Svédország a hatodik és Norvégia a kilencedik helyen végzett. A legjobb tíz között ott van még Japán, Ausztrália, Szingapúr és Izrael is.A vizsgált országok között ott van Magyarország is, amely idén a 48. helyet érte el, a szomszédos országok közül Ausztria a 13., Szlovénia például a 24., Szlovákia pedig a 45. helyet érte el.Íme az első 10 helyezett: