Ez tényleg járvány: rohamtempóban terjed az influenza

Közölték: valamennyi közigazgatási területen emelkedett az influenzás panaszokkal orvoshoz fordulás gyakorisága az előző héthez viszonyítva, a legtöbb beteg Fejér, Borsod-Abaúj-Zemplén és Tolna megyében volt. A jelentés szerint az orvoshoz fordulók száma Tolna megyében csaknem ötszörösére, Borsod-Abaúj-Zemplén és Baranya megyében több mint négyszeresére nőtt.Az elmúlt héthez viszonyítva az orvosnál megjelent betegek között nőtt a gyermekek aránya (32,5 százalék), a betegek 34,9 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt. A laboratóriumi vizsgálatok többségében az influenza A vírust azonosították. A megbetegedések miatt több fővárosi és vidéki kórházban rendeltek el teljes vagy részleges látogatási tilalmat.A fővárosban teljes körű látogatási tilalmat vezettek be a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Honvédkórház) budapesti, balatonfüredi és hévízi telephelyein, a Semmelweis Egyetem I. Sz. belgyógyászati klinikájának hematológiai és nefrológiai részlegein, a transzplantációs és onkológiai központban, mindkét gyermekgyógyászati és a pulmonológiai klinikán, valamint a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika intenzív részlegén.Teljes körű a látogatási tilalom a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Központban is. Részleges látogatási tilalmat vezettek be a Bethesda Gyermekkórházban, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben és a törökbálinti tüdőgyógyintézetben.Szintén korlátozottan lehet a betegeket felkeresni a budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben és a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetében, valamint a Szent János Kórházban.A vidéki intézmények közül teljes látogatási tilalom van érvényben a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar valamennyi fekvőbetegosztályán és a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi és kakasszéki tagintézményében, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház valamennyi osztályán, illetve a kazincbarcikai kórházban, valamint a Mátrai Gyógyintézetben.Szintén tilos a betegeket felkeresni a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban és a Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézetben, illetve a megyében működő több ápolási otthonban is, valamint a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban.Részleges látogatási tilalmat vezettek be a Vas megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban, a Bács-Kiskun megyei kalocsai Szent Kereszt Kórházban, a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórházban, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kátai Gábor Kórházban, illetve a jászberényi Szent Erzsébet Kórházban, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András Oktatókórházában, valamint a Soproni Gyógyközpontban és a csornai Margit Kórházban.Szintén részlegesen korlátozták a betegek felkeresését a Pest megyei Flór Ferenc és a ceglédi Toldy Ferenc Kórházban, valamint a veszprémi Csolnoky Ferenc és a keszthelyi kórházban.A Nemzeti Népegészségügyi Központ múlt szerdán közölte heti összesítőjében, hogy kitört az influenzajárvány az országban. Az adatok szerint a január 7. és 13. közötti időszakban 19 300 ember, az előző hetinél 75,6 százalékkal több fordult panaszaival orvoshoz.