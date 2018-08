Felrobbant az egészségügyi dolgozók bére Magyarországon

A magyar egészségügyi bérhelyzetről is szó lesz a Portfolio egészségügyi konferenciáján. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Egy év alatt 20%

De mennyi az annyi?

2014-ben a január-májusi időszak átlagos bruttó bére a humán-egészségügyi ellátás területén még 213 744 ezer forint volt.

2015-ben ez még 213 559 forint volt.

2016-ban 228 843 forint volt az átlagbér az egészségügyben.

2017-ben ugyanebben az időszakban 273 707 forint volt.

A legutolsó adat szerint pedig 323 108 forint.

Vagyis ez alapján jól látható, hogy 2016-ban indult meg az egészségügyi bérek emelkedése, majd 2017-ben és 2018-ban valósult meg egy 19%-os valamint egy 18%-os béremelkedés.

Ha a 2016 óta megvalósult ágazati béremelés hatását vizsgáljuk, akkor látványos a "bérrobbanás": a két évvel ezelőtti január-májusi 228 ezer forintos ágazati bruttó bérhez képest 41%-kal (94 ezer forinttal) emelkedtek a havi fizetések.

A Magyar Idők írt péntek reggeli cikkében arról, hogy minden ágazatban nőttek a bérek Magyarországon, átlagosan bruttó 30-40 ezer forinttal, az egy évvel ezelőtti összegekhez képest.A lap (és ez alapján az MTI, valamin több más sajtótermék is) azt is írja, hogy "".Erre azért felkaptuk a fejünket. Mert ez alapján 550 ezer forint lenne az átlagfizetés az egészségügyben, ami azért finoman szólva is elrugaszkodott érték a magyar valóságtól.Később egyébként a Magyar Idők pontosan is megírja az adatot, vagyis a tavaly január-májusi 270 ezres bruttó fizetéshez képest emelkedtek 20%-kal a bérek idén májusra az egészségügyi ágazatban.A KSH legutóbbi fizetési statisztikája alapján idén január-májusban a bruttó átlagkereset (közfoglalkoztatottakkal együtt) 323 ezer forint volt.Látványosabb a folyamat, ha a 2014-től tartó időszak adatait egy grafikonon ábrázoljuk, együtt a nemzetgazdasági átlagkeresetekkel (és a hozzájuk tartozó lineáris trendvonallal). Erről leolvasható, hogy 2016 őszén zárkóztak fel az egészségügyi bérek az országos átlagfizetések mellé a kormányzati béremelések folytatása hatására, majd ahogyan az átlagkeresetek növekedtek a piaci folyamatok következtében, kezdtek megint elszakadni az egészségügyi bérektől. Ezt "korrigálta" ismét a kormány 2017-ben (ősszel), majd 2018-ban januárra hozták előre a novemberre tervezett béremelést. Nem meglepő tehát, hogy a kormány béremelési döntései határozzák meg az ágazat átlagkeresetét.

Fontos megjegyezni, hogy bár valóban kiemelkedő a két év alatt végbement béremelkedés az egészségügyi ágazatban (a nemzetgazdaságban a béremelkedés üteme ezalatt 25% volt), a bázis nagyon alacsonyan volt még 2016-ban is (még a nemzetgazdasági átlagtól is elmaradtak az egészségügyi fizetések akkor, 10%-kal).A jelek és legutóbbi piaci vélemények (érdemes elolvasni egészségügyi interjúsorozatunkat ebből a szempontból is) szerint az ágazatban folytatódhat a béremelkedés. A munkaerőhiány továbbra is érezhető (bár a külföldre való távozás üteme mérséklődött), miközben a magánszektor elszívó ereje egyre erősebb. Továbbá azt is fontos megjegyezni, hogy hosszabb távon minden abba az irányba mutat, hogy egyre kevesebb lesz a rendelkezésre álló szakember az egészségügyben (öregedő orvostársadalom), a nyugat-európai elszívóhatás ugyanis tartósan fennmaradhat.