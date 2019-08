Hatásos gyógyszert találtak a halálos járvány ellen

ezentúl csak ezt a két szert használják a kezelésekhez, mivel akár 90 százalékos túlélési arány is el lehet érni velük, ha korai stádiumban megkezdik a kezelést.

A WHO a 2018 novemberében Kongóban kitört ebolajárvány nyomán indította el négy ebolagyógyszer hatékonyságának vizsgálatát. Ennek eredményeként választották ki azt a két, REGN-EB3 és mAb114 nevű hatóanyagot, amely a többinél hatékonyabbnak bizonyult.A WHO hétfői közleményében leszögezi, hogyAz ebola olyan vírus, amely a beteg vagy elhalálozott testnedveivel, vérével való közvetlen kontaktus útján fertőz. A vírust fertőzött denevérek és főemlősök is terjeszthetik. A betegség lázzal, izomfájdalommal, fáradtsággal, hányással, súlyos fejfájással, gyengeséggel, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal, indokolatlan vérzéssel jár. A fertőzöttel való kontaktus után 2-21 nap alatt alakul ki a betegség.A kongói ebolajárványt egy hónappal ezelőtt nyilvánította globális egészségügyi vészhelyzetté a WHO. Augusztus 6-ig az országban 2781 ebolás esetet jegyeztek fel, a vírusfertőzés 1866 ember halálát okozta.