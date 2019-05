Igazi szakértőt igazolt az egészségügyi államtitkárság

Jön a Portfolio magánegészségügyi konferenciája. Jegyek még extra early bird áron:

Orbán Viktor határozatából kiderül, hogy Szigeti Szabolcsot az EMMI helyettes államtitkárává nevezi ki, május 15-i hatállyal.A szokásos rövid határozatból nem derül ki további részlet, de az egészségügyi közgazdász korábbi pozíciói alapján kijelenthetjük, hogy az egészségügyi államtitkársághoz csatlakozik. Közben az EMMI péntek délelőtt be is jelentette, hogyItt érdemes felidézni, hogy egy héttel ezelőtt a Népszava azt írta , hogy Fábián Károly helyettes államtitkár távozik a tárcától, ő az egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár volt.Szigeti Szabolcs egészségügyi közgazdász, eddig az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Magyarországi Irodájának egészségpolitikai rendszerelemző munkatársa volt. A tárca közleménye emlékeztet arra, hogy korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál (OEP), valamint az első Orbán-kormány ideje alatt az Egészségügyi Minisztériumban dolgozott. A mérnök, közgazdász, egészségügyi menedzser végzettségű szakember gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkezik.