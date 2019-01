Így újul meg a Semmelweis Egyetem

az egyetem 5-6 év alatt jelentős fejlődésen megy keresztül".

A Semmelweis Egyetem a klinikai oktatás fejlesztése céljából megújítja belső és külső klinikai tömbjét, és hogy ennek megfelelő elméleti alapokat tudjanak adni, a Tűzoltó utcai tömbbel szemben egy újabb, 16 ezer négyzetméteres oktatóhelyhez jut az intézmény - tudta meg az InfoRádió Merkely Bélától, az egyetem rektorától.Mint mondta, az egyetem hat kara közül mindegyik fejlődni fog, a gyógyszerészcampus a volt Schöpf-Merei-kórház területére kerül, kiegészül a fogorvos-tudományi campus, az egészségtudományi kar egy harmadik ütemben bővül, a Pető András Kar pedig "igazi hungarikumként" sérült gyermekekkel foglalkozó konduktorokat képez majd."Vannak olyan projektek, amiknél, a tendereredmények kihirdetése megtörtént, olyan is, ahol a kiviteli tervek elkészültek, vannak olyan stádiumok, ahol most zajlik a tervezés, tehát én úgy gondolom, hogyA belő és a külső tömb, valamint a városmajori klinika fejlesztése szerinte idén megkezdődik, és egy-két éven belül be is fejeződik, míg a Schöpf-Merei-campus 3-4 éves projekt, és már most további fejlesztéseken gondolkodnak, nem beszélve az együttműködési lehetőségről a közeli egyetemekkel (Pázmány, Közszolgálati Egyetem), melyek az egészségügyet elsősorban informatikai téren támogathatják majd.