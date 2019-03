Ítéletet mondtak a magánegészségügyi cégek a legújabb programokról

a Magyar Nemzeti Bank anyaga alapján a magánegészségügyi szektor a tűrt kategóriából a támogatott kategóriába lép elő.

Leitner György vezérigazgató Affidea Magyarország Leitner György egészségipari pályafutását egy dél-karolinai gyógyászati segédeszközöket gyártó cégnél kezdte az USA-ban. Ezután egy rövid időszakot követően, melyet a General Electric-nél üzletfejlesztési pozícióban... Tovább »

Bartók János vezérigazgató Duna Medical Center Group Bartók János 2018. júniusától a Duna Medical Center Group vezérigazgatója. Ezt megelőzően 2016. októberétől az ERGO Életbiztosító Zrt. Igazgatóságának tagja volt. Mindezek előtt 2012. augusztusától a MetLife magyarországi... Tovább »

A vállalatok készek arra, hogy többet költsenek, és bonyolultabb juttatási rendszereket állítsanak össze, de a legnagyobb visszatartó erő, hogy bizonytalanok, mert nem tudják, hogy 2020-tól mi lesz, ezért nem döntenek

Nagyon örülünk a napokban megjelent egészségügyi javaslatcsomagoknak - kezdte a Primus sajtótájékoztatóját Leitner György, az egyesület elnöke, az Affidea Magyarország vezére, akinek az a benyomása, hogy:Ha a felsorolt pontok mentén megvalósulnak a javaslatok, akkor az kitermeli az igazi szektorsemlegességet az egészségügyi szolgáltatások piacán - tette hozzá Leitner György, aki szerint nagy áttörés a jegybanki javaslatcsomag, azonban azt sajnálatosnak tartja, hogy a magánegészségügyi szektorról nem tesz említést a Pénzügyminisztérium anyaga Látszik, hogy van egy törekvés arra, hogy demokratizálódjon a hozzáférés a magánegészségügyhöz, minél szélesebb körben elérhetőek legyenek ezek a szolgáltatások - fejtette ki. Az is üdvözlendő, hogy az MNB anyaga beszél arról, hogy definiálni kell az alapcsomagot. E nélkül ugyanis nehéz kiegészítő biztosításban gondolkodni.Nagyon progresszívnak és előremutatónak érezzük ezt a jegybanki javaslatcsomagot, a Primus szívesen nyújtana segítő kezet az együtt gondolkozásban - mondta Leitner György.Bartók János, a Duna Medical Center vezérigazgatója szerint a javaslatcsomagok legfontosabb üzenete, hogy zajlik egyfajta együtt gondolkozás az egészségügy kapcsán. Szerinte mindkét anyagból az olvasható ki, hogy lehet hinni az emberek önkéntes finanszírozásában, de ha nincsenek rendszerszintű ösztönzők, akkor ez nem fog működni. Példaként említette a nyugdíjbiztosítások felfutását, amikor a döntéshozók a kedvezmények bevezetése mellett döntöttek.Ha az egészségbiztosítások mögé ösztönzőt tenne az állam, akkor ez a piac el tud indulni, de ennek feltétele a megfelelő volumen. Az igazi előrelépés az egészségbiztosítási szektorban az lenne, ha a szolgáltatásbiztosítások terjednének el - mondta. Jelenleg a magyar páciensek akkor fizetnek, amikor beüt a baj, ezt a szemléletet kellene megváltoztatni, ehhez kellene egy rendszer, melynek köszönhetően kialakul egy megfelelő méretű kockázatközösség, ennek köszönhetően lesz kockázatporlasztás és így megfizethetőek lesznek a díjak.Bartók János hangsúlyozta továbbá, hogy az egyén oldalán is meg kell jelenjen valamilyenfajta kedvezmény, éreznie kell a kedvezményt a páciensnek közvetlenül, különben nehezen lehet megmozdítani a piacot.Szerinte minden piaci szereplőnek ugyanaz az érdeke: a betegek az egészségügyi elvárásainak teljesülésében elégedettebbek legyenek. Jól jár a beteg, az állam, a biztosító és a szolgáltató - vélekedett.Kiss András, a Budai Egészségközpont marketing- és értékesítési vezetője emlékeztetett arra, hogy a magánegészségügyi piac dinamikusan növekszik, leginkább a biztosítási ügyfelek szegmensében éreznek növekedést. Mára kialakult, hogy a vállalatok többségénél evidencia, hogy a munkavállalók egészségére költeni kell. Jelenleg már a hogyanon van a hangsúly - fogalmazott. Az eltökéltség a vállalatok oldalán ott van, mert a vállalatok rá vannak kényszerítve, hogy ilyen szolgáltatásokat nyújtsanak. Ennek alapvető oka, hogy jelentős a munkaerőigény. A bér után az elsődleges kérdése a munkavállalónak, hogy milyen egészségügyi juttatást kaphatnak a cégnél - magyarázta.Azt is elárulta, hogy átlagban kétszámjegyű növekedést tudtak érvényesíteni az árakban, minden partnervállalat esetében. Már nem lehet ugyanazért az árért ugyanazt a minőséget adni, ezt a vállalatok belátják - érzékeltette.- utalt az egészségbiztosítások kedvezményének eltörlésére, ami idén lépett életbe. Szerinte ennek a bizonytalanságnak idén október-novemberben véget kellene vetni, ugyanis a vállalatok a bizonytalanságban kivárnak, nem költenek többet, a forrás nem áramlik be a magánegészségügybe. Közben szerinte a biztosítók és egészségpénztárak ugrásra készen állnak, akár beruházásokat is hajlandóak lennének finanszírozni az egészségügyben.