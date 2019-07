Ítéletet mondtak a nemzetközi gyógyszergyárak hazai vezetői

Az innovatív terápiákról és beavatkozásokról is szó lesz a Portfolio Private Health Forum rendezvényünkön. ÁTTEKINTÉS

Ilyen még nem volt

szakemberekben jók vagyunk, de a gyógyszertámogatás rendszerén változtatni kellene.

Mennyire támogatja Magyarország a gyógyszer-innovációt összehasonlítva más V4 partnerországokkal ?

Mennyire könnyen érhetőek el a legújabb fejlesztésű készítmények a magyar betegek számára, és mennyire támogató ebből a szempontból a hazai környezet?

Hogyan értékelhető a hazai gyógyszerkassza helyzete, milyen területeken lenne szükség változtatásra?

Módszertan A kutatási kérdőívet az AIPM tagvállalatainak vezetői töltötték ki a május vége és június közepe közötti időszakban. Az AIPM tagjai olyan kutatás- és fejlesztésorientált gyógyszeripari vállalatok, amelyek a külföldi és a hazai gyógyszerpiac meghatározó szereplői, értékben a hazai gyógyszerforgalom több, mint 50 százalékát adják. Az anonim kérdőívet a cégvezetők négyötöde kitöltötte. (Értékek: 1-nagyon gyenge; 2-gyenge; 3-közepes; 4-jó; 5-nagyon jó.)

Hogyan teljesít Magyarország?

Új kezdeményezésbe fogott az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete, és ennek eredménye az első Innovatív Gyógyszeripari Körkép, melynek fő üzenete, hogyA megkérdezett vállalatvezetők három témakörben fejthették ki véleményüket az online kérdőív keretében zárt és nyitott kérdésekre válaszolva.A negyedéves rendszerességgel megjelentetni tervezett felmérés egyik fontos eredménye, hogy gyógyszer-innováció hazai támogatását összességében közepesnél kicsit jobbra (3,25) értékelik a vállalatvezetők egy ötfokú skálán. A mutatószámot a humán tényezők rendelkezésre állására adott kedvező válaszok húzták felfelé, ezt a területet Magyarországon a V4-es országoknál jobbnak ítélték meg a válaszadók. Ha viszont a régiós országokkal a gyógyszer-innováció rendszerszintű feltételeit hasonlítjuk össze, akkor már rosszabbul jött ki hazánk.

A fejlesztésorientált gyógyszeripari vállalatok topvezetői az innovatív gyógyszerek hazai elérhetőségéről is kifejtették véleményüket. Kedvezően ítélték még a válaszadók ebben a tekintetben a szakemberek és a lakosság támogatását, de különösen az utóbbi esetében az értékelések alapján itt is látnak jelentős fejlődési lehetőséget. Négyeshez közelít (3,6) a szakemberek támogatásának megítélése, miközben a lakosság új terápiák iránti nyitottságát közepeshez közelibbnek értékelik. Arra a kérdésre, hogy tekintettel az ország méretére, gazdasági teljesítőképességére, megfelelő mennyiségű terápiát támogat-e a magyar állam, közepesnél rosszabb átlagos pontszám adódott, a bürokratikus hazai környezet pedig még ennél is rosszabb osztályzatot kapott.

A felmérés azt is vizsgálta, hogy a vállalatvezetők hogyan ítélik meg a hazai gyógyszerkassza helyzetét. Az AIPM kutatásának válaszadói egyetértettek azzal, hogy a magyarországi gyógyszerkassza kevesebb innovatív terápiát támogat, mint amennyit az ország gazdasági teljesítménye alapján megengedhetne magának (4,1). Abban is egyetértés mutatkozott, hogy jobban kellene támogatni a modern készítményeket (3,8).Különösen kedvezőtlen pontszámot kapott az a szempont, amelyik egy rendszerszintű, a bürokráciát érintő problémára hívja fel a figyelmet: a válaszadók más országokkal összehasonlítva kifejezetten problematikusnak látják annak a sebességét, ahogyan állami támogatásba kerülnek hazánkban a modern készítmények. Régiós hátrányunkra hívja fel a figyelmet az is, hogy a válaszadók inkább nem értettek egyet azzal az állítással, amely szerint a régió országaival összehasonlítva hasonló mennyiségű modern terápiához juthatnak hozzá a magyar betegek (2,5).

a magyar gyógyszertámogatási rendszer megváltoztatására lenne szükség.

A gyógyszerkassza növelése alapvető elvárás: Az ország gazdasági teljesítőképességének megfelelően több forrást kellene átcsoportosítani a modern, innovatív terápiákra.

Az ország gazdasági teljesítőképességének megfelelően több forrást kellene átcsoportosítani a modern, innovatív terápiákra. A hosszú és bonyolult befogadási folyamatot gyorsítani kellene , valamint teljesen átláthatóvá és kiszámíthatóvá tenni, a bürokratikus környezet csökkentésével. A rendszer túl komplikált, nem átlátható, pazarolja az erőforrásokat, miközben nem jutalmazza a tényleges innovációt és valódi eredményeket.

, valamint teljesen átláthatóvá és kiszámíthatóvá tenni, a bürokratikus környezet csökkentésével. A rendszer túl komplikált, nem átlátható, pazarolja az erőforrásokat, miközben nem jutalmazza a tényleges innovációt és valódi eredményeket. A gyógyszeripari adó csökkentésére lenne szükség.

A válaszokból egyúttal egyértelmű konszenzus olvasható ki, ami azt üzeni, hogyEnnek megfelelően a megfogalmazódó felvetések a következő területeket érintik:Dr. Holchacker Péter felhívta a figyelmet arra, hogy az innováció támogatása és az innovatív gyógyszerek gyorsabb hozzáférésének biztosítása azért különösen fontos, mert a hazai várható élettartam jelenleg 5 évvel alacsonyabb az európai uniós átlagnál, amelyen mihamarabb szükséges lenne javítani.