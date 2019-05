Kásler: javítani kell az emberek egészségi állapotán

Erről a témáról is szó lesz a Portfolio Private Health Forum 2019 konferencián. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az emberi erőforrások minisztere a lap szombati számában megjelent interjúban kifejtette, ki kell iktatni az életünkből azokat a tényezőket, amelyek betegséghez vezetnek: a kémiai, fizikai, biológiai károsító tényezőket, a rossz életmódbeli szokásokat, a helytelen táplálkozást.Hozzátette, hogy ebben rendkívül fontos szerepe van a nevelésnek, a szemléletváltásnak. A program elsősorban a megelőzésre helyezi a hangsúlyt. A betegségek jelentős hányada megelőzhető az egészséges életmóddal, a helyes táplálkozással, a rendszeres testmozgással, ennek igényét már óvodás, kisiskolás korban ki kell alakítani a gyerekekben.A miniszter az egészségügyi szűrőprogramokkal kapcsolatban fontosnak tartja a felvilágosítást, és hogy a szűrőprogramok könnyen elérhetőek legyenek. Hangsúlyozta: a kormány mindent megtesz, hogy a rizikócsoport tagjai részt vegyenek ezeken a vizsgálatokon, de az embereknek maguknak is fel kell ismerniük, hogy mindez értük van, mert a betegségek korai felismerése és kezelése jelentősen javíthatja az életkilátásokat és megmentheti az életüket.A miniszter a lapban szólt arról is, hogy a magyar népesség egészségi állapotát jelző mutatók uniós összehasonlításban még mindig kedvezőtlenek, azonban több egészségmutatóban sikerült pozitív irányú elmozdulást elérni az utóbbi időszakban. Példaként említette, hogy bár a születéskor várható élettartam közel öt évvel alacsonyabb nálunk, mint az Európai Unió átlaga, 2012-höz képest a magyar férfiak születéskor várható élettartama egy évvel, a nőké 11 hónappal nőtt, és ezzel párhuzamosan jelentősen hosszabbodott az egészségben eltöltött évek száma is.