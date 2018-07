Kemény üzenetet kaptak a biztosítók a Fidesztől

Érdemes itt felidézni, hogy a jegybank a nemrégiben bemutatott versenyképességi javaslatcsomagjában épp az ellenkezője mellett érvel, vagyis az egészségbiztosítások és egészségpénztári befizetések fontosságát hangsúlyozza és adókedvezmény alkalmazását tanácsolják ezekre a szolgáltatásokra. Magyarország ugyanis kiemelkedően sokat költ egészségügyi magánkiadásokra (lásd az alábbi ábrán) és az MNB szakértői szerint az egészségpénztárak rendszerével valamint az egészségbiztosításokkal hatékonyabbá lehetne tenni az egyéni ráfordításokat. A jegybank tehát megerősítené a vállalatok által finanszírozott magánegészségügyi lábat, ennek következtében szintén a háztartások kiadásainak aránya csökkenhetne (a háztartások jellemző out of pocket kiadása a hálapénz, vagy a klasszikus magánkiadás). Az MNB azzal érvel, hogy a biztosítási konstrukció révén nagyobb egyszeri kiadás nélkül érhető el a többletszolgáltatás, és a két szolgáltatás térnyerése hozzájárulna az ágazat átláthatóbb és hatékonyabb működéséhez is.Az is tény ugyanakkor, hogy az elmúlt időszakban a magánegészségügyi szolgáltatók piacának bővülését a keresleti oldalról leginkább ezek a céges biztosítási csomagok hajtották , ez a növekedési ütem a változások miatt lassulhat. Piaci szereplők körében azonban erőteljes a várakozás, hogy a kormány hamarosan új lépésekről fog dönteni, amelyek alapvetően befolyásolhatják az egészségügy magánoldali finanszírozását.