Kiderült, miben halt meg olyan sok magyar

A halálozások számának éves növekedési üteme is kiugró volt tavaly, az elmúlt 28 évben csak egyszer volt ennél magasabb a növekedési üteme, mégpedig 2015-ben.

Azt már eddig is ismertük, hogy 2017-ben kiugró volt a természetes fogyás mértéke Magyarországon (40 100 fő, ezzel 2011 óta nem látott magasságokba emelkedett) annak következtében, hogy a születések száma csökkent, miközben a halálozások száma jelentősen, 3,7%-kal 131674 főre növekedett.Azt is tudjuk, hogy éven belül milyen volt a halálozások lefutása. Az év első négy hónapja az előző év azonos időszakához képest már közel 6000 fős többlethalálozást eredményezett, főleg a januári 26, és a februári 19%-os emelkedés következtében. A KSH korábbi közlése szerint az év eleji jelentős halálozási többlet hátterében -A tavalyi év második fele viszont kedvezőbb számokat hozott, így az év egészét tekintve kisebb mértékű lett a halálozások számának növekedési üteme, mint azt az év első hónapjai alapján előre jelezni lehetett.A részletekből az is kiderül, hogy az idősebb korosztály, főként a 65 év felettiek esetében volt magasabb a halálozások száma, az előző évhez viszonyítva.

1347-tel többen 26887-en haltak meg egyéb ischaemiás szívbetegségben,

683-mal többen 11384-en hunytak el agyérbetegségben,

620-al többen 6110-en haltak meg hörghurut, tüdőtágulat és asztma betegségekkel összefüggésben.

A KSH által nemrégiben frissített adatok szerint a 2017-ben bekövetkezett 131674 halálozás közel kétharmada 6 konkrét okra vezethető vissza. Az előző évhez képest 4621-el többen haltak meg, ennek a növekménynek a 60%-át magyarázza három halálok megugrása:A hagyományosan a leggyakoribb halálok (2017-ben minden negyedik halál ezzel függött össze),

A végére viszont egy rendkívül kedvező adatot tartogattunk.Az előző évhez viszonyított csökkenés mindkét nem esetében megfigyelhető volt, ennek mértéke a fiúcsecsemőknél 4,8, a leányoknál viszont ennek több mint kétszerese, 11%-os volt. A 2017. évi fiú újszülöttek 4,0 és a leányok 3,2 ezrelékes csecsemőhalálozása mindkét nem esetében a történelmileg mért legalacsonyabb érték.