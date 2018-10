Lázár János bejelentette: a 2020 után születetteknek megtiltják a dohányzást

Jön a Portfolio egészségügyi konferenciája! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Ennyi nem elég

Az én megítélésem szerint az újabb lépés a dohányzás teljes korlátozása lehet, jogi és állami eszközökkel történő megszüntetése

A nagy bejelentés

mindazok, akik 2020-ban vagy azt követően születnek, azok már ne vásárolhassanak dohányterméket, még akkor sem, ha már elérték a 18. életévüket.

Így folyamatosan lépéseket teszünk egy füstmentes generáció érdekében és egy füstmentes Magyarország érdekében

Később hangsúlyozta: nem tekintjük alapvető emberi jognak a dohányzáshoz való jogot, mert korlátozza mások egészséges emberi élethez való jogát.

Még több szigor

A mostani generáció számára, akik még dohányoznak, fontos vitát kell lefolytatni az új típusú dohánytermékek és e-cigi esetében. A magyar álláspont a határozott tiltás az új típusú dohánytermékek előtt, de az EU-ban 24 ország még nem gondolja így, ezért jelenleg az Európai Bizottság a termékek beengedése mellett van. Ezért az új eszközöket be kell tiltani.

A harmadik lehetséges intézkedés Lázár szavai szerint: nem szabályozott idehaza még a gépjárműben való dohányzás. Van olyan uniós ország, például Olaszország, Görögország, Franciaország és az Egyesült Királyság, ahol tilos az autóban való dohányzás, amennyiben terhes nő vagy kiskorú tartózkodik a járműben.

A kormány adjon több jogot a társasházaknak a közös használatú helyiségekben való dohányzás korlátozására, ha a lakóközösség úgy dönt.

A patrióta gazdaságpolitika jegyében tesz javaslatot a kormánynak a trafiktörvény szigorítására. A koncesszióban kitalált 2000-3000 fős körzetek határát felemelné 4000-re.

Javaslatot tesz arra, hogy tartson ki a dohánytermékek egységes csomagolása mellett.

Erős, egységes és új felügyelet a feketepiac visszaszorítása érdekében.

Ezek a szigorítások nem váltják ki az ösztönzés kérdését. Ennek érdekében javasolja, hogy a "Ne kezdd el és a hagyd abba" programra már 2019-re 2 milliárd forintot biztosítson a kormány.

Leszoktatás programja a jelenleg dohányzó 2,5 millió ember számára. Az ő meggyőzésükről sem szabad lemondani. Ebben fontos szerepük lehet a munkaadóknak.

A népegészségügyi programokat hogyan lehetne motiválni - ezen is gondolkozott korábban. És itt felvetette, hogy az után a munkavállaló után, amely nem vesz részt az országos szűrőprogramokon, a munkaadó magasabb járulékot fizessen, vagy a munkavállaló saját maga után több járulékot fizessen.

Mi lesz az intézkedések következménye?

Ebben a káros szenvedélyben magyar szereplő, magyar szenvedélyes álljon szembe magyar kereskedővel

Érdekes helyszínt választott Lázár János nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos a dohányzás korlátozásával kapcsolatos legújabb bejelentésének. Az ország legnagyobb kétnapos dohánypiaci rendezvényének hirdetett, Tobacco Hungary eseményen tartott nyitó előadást.Magyarországon és a világon mindenhol versenyt űznek a dohányzás kiszorításában és visszaszorításában - mondta előadásában Lázár János, a nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos, aki felidézte a kormány 2012 után bevezetett intézkedéseit.A volumenkorlátozásra is javaslatot kell tenni - érvelt Lázár János a dohánykereskedelmi rendszer átalakítása mellett.- jelentette be a biztos. Az eddigi lépések szerinte nem elegendőek, újabb lépésre van szükség.Azt javaslom a kormányzatnak, hogy menjen végig azon az úton, amit eddig megkezdett, és egy újabb lépést tegyen meg. A nemdohányzó többség érdekében tovább szűkítjük a dohányzó kisebbség ön- és közveszélyes szenvedélyhez fűződő jogait. Miniszterelnöki biztosként kezdeményezni fogom, ha szükséges akár az alaptörvény módosításával, hogyA 2020 utáni generációs nem dohányozhat legálisan Magyarországon, egész életében - ismertette, majd nyugalmat kért a dohányipari résztvevőktől, akik a bejelentés hatására igencsak izgatottak lettek.Erre így reagált: nyugalmat kérek, a java még csak most jön.Ez a bejelentés nem vonatkozik azokra, akik most már dohányoznak, vagy 2020 előtt születnek meg, így meggyőződésem szerint korrekt felkészülési időt biztosítunk és a jogi viták lefolytatására is lesz elengendő idő - részletezte.- folytatta.A folyamat legvégén Magyarország dohánymentes és füstmentes ország lehet, reményeink szerint a világon elsőként. Ez a lépés a világban látható gondolkodást illetően szerinte nem egyedülálló.A füstmentes időszak kezdetéig is kellenek további intézkedések Lázár János ismertetése szerint, majd sorolta:Lázár János előadása végén arra is kitért, hogy milyen ellenérvek jöhetnek szóba az ipar részéről a fenti szigorító intézkedésekkel szemben. Gazdasági érv a megszűnő munkahelyek, a megroppanó vállalkozások és családok, kieső költségvetési bevételek. Sok a költségvetés ebből származó bevétel, de ha mellétesszük a károkat, akkor más kép adódik.Az egészségügyi államtitkárság felügyeletében dolgozó intézmények végeztek egy kutatást, hogy a dohányzás okozta megbetegedések 70-75 milliárd forintos többlet társadalombiztosítási kiadást eredményeznek és az egy évben 10 ezer tüdődaganat kezelése többletkiadásokkal jár és ezt a két tételt szembeállítjuk a jövedéki adóbevétellel, akkor ez a két tétel magasabb, és még nem tekintettük a munkaadók oldalán jelentkező veszteségeket - magyarázta.Majd arra is kitért, hogy amíg a dohánytermékek elérhetőek Magyarországon, addig tőle patrióta hozzáállást várhatnak, a nemzetközi cégek tőle semmi jóra nem számíthatnak. A hazai szereplőket pedig minden, uniós jogban megengedett eszközzel támogatni fogjuk - mondta.- nyomatékosította. Ennek érdekében minden legális eszközt bevetnek.