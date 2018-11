Magyar egészségügyi startup nyert európai díjat

After receiving support from mentors, networking and training, these @healthinnostars are now pitching for the grand prize. Good luck to all #innovators who are making Europe healthier! #EUInnovation #EITGrandFinal2018 pic.twitter.com/tOpDg14hBz — EIT (@EITeu) 2018. november 16.

A nyertesek kategóriánként:

Freshstrips

FeJuice

Bluetentacles

Mecorad GmbH

Atium

Biomobile

Robocat

JPM Silicon

PCBIS - A project by Envin Ltd

Nebula X Medical

Healthy Grail

TabyDiagnostics

HydrUStent

Kyme NanoImaging

RI-TE Radiation Imaging Technologies

Oxipit

FindAir

HepC Inc

Koatum, HeartWatch (megosztott első hely)

Nu-Rise

BiomimX Srl

A Portfolio Private Health Forum 2018 rendezvényen kiemelt figyelmet kapott a medtech világa.

Mi az az EIT Health és mit csinál? Az Európai Bizottság és az Európai Technológiai Intézet által támogatott EIT Health a világ egyik legnagyobb egészségügyi innovációs kezdeményezése. Célja, hogy fenntartható módon mozdítsa előre az egészségügy alapjait és ezáltal megteremtse az emberek egészségesebb életvitelének és jólétének jövőbeni feltételeit egész Európában. Tagjai közt megtalálhatók Európa vezető egészségipari és gyógyszeripari vállalatai, természettudományi kutatóintézetei és egyetemei. Az EIT Health több mint 2 milliárd eurót fektet be az elkövetkezendő évtizedben célzottan Európa legtehetségesebb vállalkozói és kreatív elméinek projektjeibe, hogy olyan egészségügyi termékeknek és szolgáltatások fejlesztését és üzleti forgalomba hozatalát támogassa, melyek a demográfiai változások és az idősödő társadalmak által támasztott kihívásokra válaszolnak.

azzal vezette fel a Hilton Budapestben megrendezett eseményt, hogy ez a régió legnagyobb pitching rendezvénye, vagyis ahol a startup-alapítók megmérettetik magukat a szakmai zsűri előtt. Az igazgató röviden bemutatta, hogy miért is jött létre az EIT és mit csinál, ami mára a legnagyobb európai innovációs közösséggé nőtte ki magát. Nemcsak lehetőségről és pénzről van szó, ugyanis a szervezet összeköti a startupokat az 1000-nél több partnerével, a több mint 200 egyetemmel, kormányzati és civil szervezetekkel, uniós intézményekkel, és a 179 kutatóközponttal. A szervezet célja nemcsak az, hogy időben felfedezze a tehetségeket, hanem hogy végigkövesse az adott vállalkozás fejlődését.Az EIT egyik fontos működési elvéről is beszélt, amikor úgy fogalmazott, hogy azokat az ötleteket támogatja a szervezet, amelyek megoldják a legnagyobb, Európát körülvevő kihívásokat. Ezért jött létre a digitális, az élelmiszer, az alapanyag, az egészségügy és az energia divízió a szervezeten belül.A pénteki EIT Grand Final esemény második előadója. Rövid előadásában azt mutatta be a startup-alapítók számára, hogy miért fontos a folyamatos megmérettetés (szakmai befektetők és zsűrik előtt) és hogy valójában az egész életünk egyfajta pitch. Saját bevallása szerint sokkal több múlik azon, hogy hogyan tudja bemutatni az adott vállalkozó a saját innovatív ötletét, mert elképzelhető, hogy a szakmai zsűri vagy befektető egy rövid prezentáció alatt meg sem tudja érteni az ötlet lényegét.A két előadás után 7 különböző kategóriában mérettették meg magukat a szakmai zsűri előtt a budapesti döntőbe jutott innovatív vállalkozók és ahogyan előzetesen jeleztük : volt magyar érdekelt is a versenyben.(lentebb beágyazott kép bal oldalán) képviselte, olyan biológiai terápiás módszert dolgoztak ki, mely stimulálja a szervezet immunrendszerét, megszünteti a patogén vírusok replikációját, majd az egészségre ártalmas anyag biztonságosan távozik a beteg testéből. Az InnoStars Award harmadik helyezését érte el a magyar startup, és ezzel együtt a 15 ezer eurós díjazást.Bakács Tibor kutatótársaival évtizedek óta elemzi az immunterápiákkal kapcsolatos tapasztalatokat. Jelenleg a HepC Zrt. Biotechnológiai vállalat tudományos igazgatója; a Pret Therapeutics Kft. Biotechnológiai vállalat tudományos igazgatója; a Lodoco Clinical Kft. Biotechnológiai vállalat tudományos igazgatója; az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tanácsadója. Több mint 40 éve kutatóorvos, 75 tudományos cikket jegyez. Dolgozott a stockholmi Karolinska Institute-ban, valamint Manchester-ben a Christie Hospital-ban. Vendégprofesszor volt az amerikai National Institutes of Health-nél, a National Cancer Institute-nél."Régi próbálkozása a kutatóknak, hogy az immunrendszert megtanítsák a daganatok elpusztítására" - nyilatkozta idén februárban a Népszavának . Ám ezt a feladatot eddig még soha nem sikerült tökéletesen megoldani - tette hozzá. Ennek az az oka, hogy míg a kívülről jövő vírusok, bacilusok olyan antigén molekulát hordoznak , amit az immunrendszer idegenként ismer fel, a tumorsejtek a szervezetben alakulnak ki, így nincs rajtuk olyan jel, ami a védekezésért felelős T-sejteket akcióra sarkallná. Ezért azok a próbálkozások, hogy úgy immunizálják a szervezetet, ahogyan az a védőoltásokkal lehetséges, néhány tumortól eltekintve nem működik. Bakács Tibor emlékeztet arra, hogy már sokféle daganat ellen bevethetők a T-sejtek manipulációjára épülő terápiák. Ám mindnek megmaradt ugyanaz a problémája, hogy nem specifikusak, és megtámadhatják az az egészséges szöveteket is. További probléma, hogy egyetlen kezelés ára 150 ezer dollártól fél-, egymillióba is kerülhet, csak azoknak adják, akiknek a biztosítója vállalja a költségeket, vagy akár maguk is meg tudják fizetni a terápiát.