Megvan, mikor valósulhat meg Lázár János füstmentes álma

mindazok, akik 2020-ban vagy azt követően születnek, azok már ne vásárolhassanak dohányterméket, még akkor sem, ha már elérték a 18. életévüket.

Vagyis ők várhatóan még 2095-2096-ban is vásárolhatnak legálisan az új szabályok értelmében is dohányterméket. Csak ezt követően lehet füstmentes Magyarország (legalábbis a legális csatornákon keresztül), a teljes füstmentességhez az illegális csatornákat és a feketekereskedelmet is hatékonyan kellene korlátozni, tiltani.

Nem akárhol tette meg Lázár János nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos a dohányzás korlátozásával kapcsolatos legújabb javaslatait. Az ország legnagyobb kétnapos dohánypiaci rendezvényének hirdetett, Tobacco Hungary eseményen tartott nyitó előadást . Ezen a legfontosabb bejelentése az volt, hogyA cél, hogy a folyamat legvégén Magyarország dohánymentes és füstmentes ország legyen.Ha abból indulunk ki, hogy a kormány ezt a javaslatot törvénybe foglalja, a dohányipari szereplők nem tudnak fellépni ellene és az Európai Bizottságon is átmegy, akkor a legkésőbbi időpontig azok vásárolhatnak dohányterméket legálisan, akik 2019. december 31-éig megszületnek. Az ő várható élettartamuk megközelítőleg átlagosan 76-77 év körül lesz.Érdekes lesz emellett a 2038-tól kezdődő és várhatóan az évszázad végéig tartó "átmeneti időszak", amikor a kellően idős emberek (2020 január elseje előtt születettek) legálisan vásárolhatnak dohányterméket, akár a 18 év feletti, de már nem elég idős embereknek számára is. Ilyenkor például a gyakorlatban az összes dohányzót dohányzása közben kellene ellenőrizni és a "túl fiatalokat" tetten érni.