Minden patika csatlakozik péntekig az új elektronikus rendszerhez

Vartus Gergely hozzátette, a csaknem 3100 patika közül mintegy ötvennel van még "valami teendő", de személyre szabott, szoros támogatást adnak nekik azért, hogy időben megkezdhessék az eeszt használatát.Emlékeztetve arra, hogy a határidőt követően a be nem lépett patikák nem tudnak elszámolni e-receptet, hangsúlyozta, a november 1-jei indulás óta "átestünk egy-két verziófrissítésen, finomhangoláson, amelyek eredményeként tényleg nagyon gyors válaszidejű üzemmenetet sikerült létrehozni".Jelezte: a frissítéseket úgy hajtották végre, hogy az felhasználói oldalról észrevétlen maradjon. Szabó Bálint, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főosztályvezetője ennek példájaként említette, hogy bizonyos változtatásokat hétvégén, nyitvatartási időn kívül hajtottak végre.Kiemelte, hogy a gyógyszertárak a papíralapú recepteket továbbra is hagyományos módon számolhatják el. Kitért arra is: fontos, hogy a felhasználók mihamarabb jelezzék, ha a rendszerrel problémájuk van, mert csak ennek ismeretében kérhetik a javítását a gyártótól.Elmondta: december közepén újabb funkciókkal bővül a rendszer, jövőre pedig e-mail mellett SMS-t is kapnak a páciensek, ha egészségügyi dokumentumuk keletkezik, valamint elektronikusan is lehet meghatalmazást adni e-recept kiváltására.Arra a kérdésre, hogy az eeszt-ben összegyűjtött adatokat később statisztikai céllal használhatják-e, a főosztályvezető elmondta: a hatályos törvényi szabályozást módosítani kellene ennek érdekében, mert jelenleg csak ellátási céllal férhetnek hozzá az orvosok az adatokhoz