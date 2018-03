Nem vehetnek energiaitalt az angliai gyerekek

A határt 150 mg koffeinben határozták meg a döntéshozók: e felett a vásárlóknak már igazolniuk kell életkorukat az Asda, Aldi, Co-op, Lidl, Morrisons, Tesco, Sainsbury's és Waitrose üzleteiben, országszerte. Legutóbb a Boots csatlakozott a kezdeményezéshez, így szinte teljeskörű a tiltás.A Guardian cikke szerint a gyerekek és fiatalok között népszerűbb a Red Bull, vagy Monster, mint a felnőttek körében annak ellenére, hogy a magas koffeintartalmú italok kockázatosak a fiatalabb szervezek számára.

