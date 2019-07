Nyomoz a rendőrség az egyik legnagyobb őssejt banknál

A rendőrség erre reagálva az MTI-vel ismertette: az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda emberi test tiltott felhasználása gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A CryoSave már hetek óta elérhetetlen, pedig a svájci anyavállalat még most is a magyar ügyfélszolgálathoz küldi az ügyfeleket. Az érintett szülők nem tudják mit csináljanak, van, aki már be sem merte fizetni a tárolási díj esedékes részletét, így viszont elveszítheti az eddig befizetett pénzét és a gyermeke őssejtjét is - közölte az RTL Klub.A nyomozás érdekeire tekintettel a rendőrség az eljárásról bővebb tájékoztatást nem ad - tették hozzá.Az Index június végén írta meg, hogy elérhetetlenné vált az egyik legnagyobb magyar őssejtbank. A központi számuk ki van kapcsolva, de az értékesítőik telefonszámai sem működnek már az egyik legnagyobb magyar őssejtbanknak, a CryoSave nevű cégnek, így a klienseik sem érik el a céget. A társaság azt vállalta, hogy megőrzi ügyfelei köldökzsinórvér és köldökzsinór-szövetét 385 ezer és 595 ezer forintért - attól függően, hogy alap-vagy kombinált szolgáltatást vesznek-e igénybe. Sokan havi díjat fizetnek a szolgáltatásért, az 18-52 ezer forint között van - írta a portál.Ezt követően az InfoRádió arról számolt be a svájci központtól kapott információk alapján, hogy két-három hét múlva helyreáll a szolgáltatás. A svájci ügyfélszolgálat szerint csak meghibásodás miatt nem válaszolnak a megkeresésekre, a mintákat pedig továbbra is Magyarországon tárolják. A cég által küldött levél szerint azonban az őssejteket Belgiumban és Genfben dolgozzák fel. Az InfoRádió elérte a CryoSave svájci ügyfélszolgálatát, ahol azt mondták, a magyar cég irodájával akadtak gondok, ezért bezárt. "Minden rendben, csak az irodával vannak gondok, egy meghibásodás miatt nem tudunk e-maileket és telefonokat fogadni, dolgozunk a hiba elhárításán. Két-három héten belül pedig ismét elérhető lesz a budapesti irodánk" - fogalmazott az alkalmazott.Az Index érdeklődése után azonban az ügyfelek egy olyan tájékoztatólevelet kaptak, ami szerint az őssejteket a Belgiumban és Genfben található laboratóriumaikban dolgozzák fel. Azt is közölték, hogy megállapodást kötöttek a közegészségügyi hatóságok által is hivatalosan elismert varsói PBKM nevű vállalattal, amely laboratóriumot üzemeltet és hosszútávú tárolási szolgáltatást kínál.A panaszos ügyfelek a felügyeleti szervekhez, az Egészségügyi Tudományos Tanácshoz, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz fordulhatnak.