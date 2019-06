Óriási fejlesztéseket tervez a SOTE

Jön a Portfolio egészségügyi konferenciája! Extra early bird jegyek még kaphatók: ÁTTEKINTÉS

A pályázat során az egészségipar azon területeire koncentráltunk, amelyek napjainkban meghatározóak, az egyetem kutatói már rendelkeznek tapasztalatokkal a területen és a meglévő, valamint a jövőbeli ipari kapcsolatok miatt kiemelt fontosságúak

így az érrendszerre vonatkozó diagnosztikus képalkotást segítő nanorészecskés kontrasztanyag fejlesztése; a Mesterséges Intelligencia Alapú Kardiológiai Döntéstámogató Rendszer és Digitális Asszisztens létrehozása; a daganatterápia hatékonyságát növelő algoritmus fejlesztése; a továbbiakban egy mesterséges intelligencia alapú rendszer fejlesztése; az Egészségügyi Menedzserképző Központban a betegutak optimalizálását lehetővé tevő rendszer kifejlesztése.

A 2019. évi Tématerületi Kiválósági Program keretében 26 egyetemi és állami kutatóintézet 55 tématerülete mintegy 14,6 milliárd forint értékben kapott támogatást - jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Semmelweis Szalonban. Mint emlékeztetett, az ITM által meghirdetett pályázatoknak - az európai uniós támogatási rendszerhez igazodva - három pillére van. Az első pillér a legkiemelkedőbb kutatóknak járó kiválósági támogatás, a második a tématerületi kiválósági támogatás, a harmadik pedig az innovációs terület, vagyis a termékfejlesztések. Hozzátette: a kormány nemrégiben arról döntött, hogy a kutatásfejlesztésre, innovációra szánt támogatást 32 milliárd forinttal növeli - ami így a 2020-as évben összesen 162 milliárd forintot jelent majd.A Tématerületi Kiválósági Program célja a kutatási feltételrendszer társadalmi-gazdasági kihívásokhoz való igazítása, a kutatásfejlesztési és innovációs fókusz erősítése és a tudományos produktivitás növelése - tájékoztatott a miniszter. A négy kijelölt kutatási terület - biztonságos társadalom és környezet, ipar és digitalizáció, egészség, kultúra és család - közül a legtöbb támogatást az egészséggel kapcsolatos kutatást végző intézmények nyerték el, ezen belül a Semmelweis Egyetem kiemelkedően teljesített - tette hozzá Palkovics László.Merkely Béla rektor elmondta, hogy az alapításának 250 éves jubileumát ünneplő Semmelweis Egyetem vezetése három fontos célt fogalmazott meg. Az egyik, hogy az egyetemről kibocsátott szakembereknek köszönhetően a magyar emberek részesülhessenek a legjobb orvosi, egészségügyi, gyógyszerészeti vagy konduktori ellátásban, a másik, hogy a gyakorlati képzést előtérbe helyezve újuljon meg a magyar orvosképzés, a harmadik célkitűzés pedig, hogy az egyetem az elkövetkező tíz évben a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban a legjobb száz, szakterületén Európa öt legjobb intézménye közé kerüljön. Ezeket a célokat szolgálja egyebek mellett az Egészségipari-Biotechnológiai Science Park alapításáról aláírt szándéknyilatkozat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel és Józsefvárossal - emlékeztetett a rektor. A most elnyert támogatás újabb lépés a Science Park megvalósításának irányába.- mondta Dr. Merkely Béla. Mint ismertette, az egyetem pályázatának főbb pillérei"Az egyetem számára megítélt 1,7 milliárd forint egyedülálló lehetőség, hogy regionális szinten meghatározó szereplővé váljunk, az egészségipar, a gyógyszeripar, a biotechnológia és az orvostechnikai eszközök fejlesztése ugyanis egyértelműen visszahat a képzés és ezen keresztül a gyógyítás minőségére" - hangsúlyozta a Semmelweis Egyetem rektora.Az ITM által elnyert támogatás segítségével 11 transzlációs alprojekt valósul meg az egyetem klinikáin és három karán. Ezek közül is kiemelkednek azok a projektek, amelyek a legfőbb halálokok korai diagnózisához vezetnek,Merkely Béla kiemelte: a kutatások legfőbb szempontja, hogy ezek közvetlenül és lehetőség szerint mihamarabb a klinikumban, a betegek gyógyításában hasznosuljanak.