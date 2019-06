Összeomlás fenyegeti a fővárosi traumatológiai ellátást

2019. június 21-re, rendkívüli közgyűlést hívott össze tagjai számára a Magyar Traumatológus Társaság vezetősége.A levélben ez áll:"A közgyűlés összehívásának elsődleges oka, hogyA fővárosban lévő magas progresszivitási szintű traumatológiai ellátóhelyek már most oly mértékű szakorvos hiánnyal dolgoznak, hogy egyes helyeken már alig, vagy nem tudják biztosítani a személyi minimumfeltételeket... JelenlegEnnek alapvető oka a sürgősségi traumatológiai ellátásban dolgozó orvos és szakdolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülésének és elismerésének hiánya, a megfelelő anyagi-, élet- és munkakörülmények biztosításának elégtelensége, valamint a traumatológiai beavatkozások tarthatatlan alulfinanszírozása, amely nem teszi lehetővé a biztonságos, folyamatos és egyenlő esélyű sérültellátást."A röntgen blog szerzője, Kunetz Zsombor megjegyzi: rendszer tehát minden jel szerint már összeomlott, hamarosan ennek nevesített áldozatai is megjelennek majd hírekben.A Magyar Orvosi Kamara napokban megjelent figyelmeztetése is erről szólt: