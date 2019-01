Recseg-ropog a Honvédkórház gépezete: orvosok mentek el, akik nem akarnak honvédek lenni

a PIC-en a biztonságos betegellátás feltételei továbbra is biztosítottak, az ellátás folyamatos.

Kedd éjfélkor járt le az új jogviszony elfogadásának a határideje: addig kellett nyilatkozniuk a Honvédkórház dolgozóinak, vállalják-e a honvédségi alkalmazotti státuszt vagy otthagyják a munkájukat. A Honvédelmi Minisztérium arról tájékoztatta a Népszavát , hogy az eddig feldolgozott adatok szerint a tárcát és a Magyar Honvédség alakulatait együttesen tekintve a dolgozók 93,5 százaléka, ezen belül a kórháziak 90 százaléka juttatta vissza a honvédelmi alkalmazotti kinevezésről szóló nyilatkozatot. Akik visszajuttatták, azok közül majdnem mindenki (99 százalék) elfogadta az új jogviszonyt.Mindebből az következik, hogy voltak olyanok, akik nem fogadták el az új munkaszerződést, vagyis nem akartak honvédségi alkalmazotti státuszt. Benkő Tibor, honvédelmi miniszter az MTI-nek azt mondta, hogy a "mintegy 7200 közalkalmazott több mint 99 százaléka elfogadta az új jogállást", az azzal járó többletjuttatásokat és egyben kötelezettségeket. Benkő Tibor közölte:A miniszter leszögezte: a Honvédkórház minden osztályán továbbra is zökkenőmentes a betegek ellátása.Egy új törvény január elsejétől automatikusan a honvédelmi alkalmazotti státuszba terelte a tárca civil munkavállalóit. Így például a Honvédkórházban dolgozó orvosokat, ápolókat, műtőssegédeket, irodai munkásokat egyéb civil alkalmazottakat.A Népszava úgy tudja, hogy néhány orvos,A váltásvezető főorvosok nagy többsége számla ellenében dolgozik az intézményben, így rájuk nem vonatkozik az új munkaszerződés. A HM sajtóosztálya szerint nincs ok aggodalomra, az ellátás biztonságos.Ugyanakkor kedden a hvg.hu arról írt, hogyegyikük éppen az osztályt vezető Nádor Csaba. A portál szerint a koraszülött ellátásban elismert szakemberként számontartott osztályvezető és munkatársa a Semmelweis Egyetem I. Női Klinikáján folytatná.A Honvédelmi tárca sajtóosztálya megerősítette, hogy dr. Nádor Csaba főorvos, részlegvezető valóban távozott posztjáról, ám utódjának kinevezése már megtörtént. SzerintükVálaszuknak ellentmond az Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata, amely arra utasítja a mentőszolgálatot, hogy a legbonyolultabb ellátást igénylő koraszülötteket január 22.-étől máshova, például a fővárosban a Szent János kórházba, valamint a Semmelweis Egyetem Klinikára, valamint Tatabányára, Szegedre, Miskolcra, Veszprémbe vigyék. A döntést azzal indokolják, hogy a PIC "kialakult humánerőforrás szűkössége miatt" a Honvédkórház helyettesítést kért.Tavaly novemberben derült ki , hogy a sürgősségi centrum és a Podmaniczky utcai telephely után a Honvédkórház koraszülöttcentrumának működése is ellehetetlenült az orvoshiány miatt, amelyet átmenetileg be is zártak. A Honvéd ellátási területéhez tartozó kismamákat a bezárás alatt a Semmelweis Egyetem női klinikája, illetve a János-kórházban működő PIC fogadta.