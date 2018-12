Régiós magánegészségügyi hálózatot építene MedAlliance

Olyan erős TritonLife márkát szeretnénk felépíteni a következő években itthon és a régióban, mint korábban a svéd Medicover, a szerb Medigroup, a lengyel LuxMed Group, a szlovák Penta Healthcare, vagy a romániai MedLife, és Regina Maria csoportok. Bízunk szakembereinkben és bízunk magunkban. Ha jól szolgáljuk ügyfeleinket biztosak vagyunk abban, hogy elérjük célunkat

Aktív a holding

"Mivel a MedAlliance már az alapításkor is tervezett regionális terjeszkedést a következő években, ezért eljött az ideje, hogy olyan nemzetközileg is elfogadható márkanevet találjunk a csoport számára, mely Európai védjegyoltalommal is ellátható. Végül a TritonLife márkára esett a választásunk, melynek európai védjegy bejegyzése folyamatban van." - mondja Haraszti Péter, a Holding alapító tulajdonosa.- teszi még hozzá Haraszti."Mint az orvosszakmai hálózatunk épüléséért is felelős szakembert, nagyon nagy örömmel tölt el, hogy ilyen rövid idő alatt eljutottunk egy fontos mérföldkőhöz. Több országban, többször vezettem már végig csapataimat ezen a folyamaton és hiszem, hogy a magyar emberek is megérdemlik azt a választási lehetőséget, amit a lengyelek, csehek, szlovákok, szerbek, vagy románok már élveznek - fogalmazott a bejelentés kapcsán Fábián Lajos, a holding alapító tulajdonosa.A MedAlliance Holding nevét először idén áprilisban ismerhettük meg, amikor Lantos Csaba magánbefektető bejelentette , hogy eladja a Róbert Károly Magánkórhazat a holdingnak.A holding egyik alapító-tulajdonosával májusban készítettünk interjút , melyben már beszélt a cég terjeszkedési terveiről.A Róbert Magánkórház új tulajdonosa néhány héttel ezelőtt is akvizíciót jelentett be. Akkor a Genium Egészségügyi, Családtervezési és Diagnosztikai Központ, a Medikids Gyermekgyógyászati Központ, valamint a DoKiD kivonuló gyermekorvosi szolgálat került a MedAlliance Holding égisze alá.