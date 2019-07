Rendkívüli döntéssel kap plusz pénzt az állami egészségügy

Jön a Portfolio egészségügyi konferenciája! Jegyek már csak ezen a héten kaphatók extra early bird áron: ÁTTEKINTÉS

A döntés következtében a szakmai területre 20 milliárd forinttal juthat több forrás évente, ez pedig a kórházak eladósodási folyamatára is kedvező hatással lehet. Az eladósodási toplisták élén a nagy baleseti sebészetet, intenzív és sürgősségi ellátást üzemeltető kórházak állnak - emlékeztet a napilap.Az ügy háttere, hogy a beavatkozások jó részénél a díjak nem fedezik a műtétek valós költségeit, ezért a traumatológus társaság júniusban rendkívüli közgyűlést tartott a helyzet rendezése érdekében várható javaslatok megvitatása céljából.A társaság elkészítette a költségszámításokkal alátámasztott finanszírozási javaslatait. A lap úgy tudja, hogyA menetrend a következő lehet: augusztusban mutatják be az egészségügyért felelős államtitkárnak, majd ha a kormány elfogadja, akkor szeptembertől léphet életbe az új finanszírozás. Az, hogy ebből jut-e többlet bér is a baleseti sebészeknek, az a helyi intézményi alkukban dőlhet el - jegyzi meg a lap.A költségvetési keret rendelkezésre áll, ugyanis a kormány eredetileg 40 milliárd forintot szánt az adósságállományt csökkentő évközi intézkedésekre. A tartozásállomány közben júniusra megközelítette a 43 milliárd forintot.