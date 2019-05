Robotkarral fognak műteni Szegeden

Hasonló innovatív eljárások bemutatásáról is szó lesz az idei Private Health Forum 2019 rendezvényen. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

A komplex intervenciós eljárások és sebészeti beavatkozások iránti egyre növekvő igény a kombinált képalkotó és operációs helyiség, úgynevezett hibrid műtők elterjedését generálta. Szerte a világon közel 1200 hibrid műtő működik, melyek idegsebészeti, illetve kardiovaszkuláris eljárásoknak adnak otthont.A hibrid műtőben a beteg mozgatása és szállítása nélkül, egyazon időben, egyazon berendezésen bármilyen sebészeti és/vagy katéteres eljárás elvégezhető - olvasható a közleményben . Ezáltal a komplikációk könnyebben elháríthatóak, és a betegellátás hatékonyabbá válik.

Fotó: U-Szeged.hu

A világszínvonalú műtő segítségével a magasabb rizikójú - sokszor akut panaszokkal jelentkező - betegek számára is megoldhatóvá válnak olyan beavatkozások, amelyeket korábban a várható szövődmények miatt kivitelezhetetlen volt nyitott műtéti technikával elvégezni. Mindemellett minden olyan katéteres műtét a legnagyobb biztonsággal elvégezhető, amely szükség esetén azonnali sebészeti hátteret igényel.

Hozzátette: a beruházást az SZTE az állami egészségügyi szektorban szokatlan, hosszú távú bérleti konstrukcióban valósítja meg a Merkantil Bank finanszírozásával.

Dr. Fendler Judit kancellár Szegedi Tudományegyetem

A szegedi műtőkomplexumba Magyarország első robotkarral működő Siemens Healthineers ARTIS pheno berendezése kerül. A szükséges terápiától függően az angiográfiás készülék a legoptimálisabb helyre pozícionálható, így akár a nyílt műtét alatt is alkalmazható.

Egy hibrid műtő működtetéséhez tökéletesen összehangolt csapatra van szükség. A legmodernebb eszközökkel felszerelt műtő előnye az, hogy lehetővé teszi egy multidiszciplináris team számára olyan komplex beavatkozás elvégzését egy adott időpontban és helyszínen, amit enélkül csak több fázisban, több helyen lehetne elvégezni. Például először egy nyílt beavatkozás, majd utána egy katéteres beavatkozás keretében - fogalmazott, a műtő kialakítását bejelentő sajtótájékoztatón.A 2,2 milliárd forint beépítési és infrastrukturális költségű beruházás során a műtő mellett, orvosi-, beteg és nővérszobákat, vizsgáló és kiszolgáló helyiségeket is kialakítanak a szegedi újklinika ötödik emeletén.A Szegedi Tudományegyetem 2017 elején határozta el egy idegsebészeti hibrid műtő megépítését. A műtő teljes orvosi berendezése Európában egyedülálló technológiát képvisel, amelynek következtében a műtő az eszközöket szállító világcégek - a Siemens, a Medtronic, a Mediszer és a Zeiss - európai referencia központja lesz - hangsúlyozta(Fendler Judit 2018-ban részt vett a Portfolio Private Health Forum rendezvényén.)Az új műtőben bonyolult, csak több lépcsőben vagy csak igen nagy kockázattal ellátható megbetegedéseket gyógyíthatunk meg. Ilyennek számítanak a kiterjedt és a fő verőereket beszűkítő és károsító bázistumorok, nagy kiterjedésű vagy az életet közvetlenül veszélyeztető érmalformációk, értágulatok, érgomolyagok vagy az igen vérzékeny daganatok. Ezen beavatkozásokat olyan emberek gyógyításánál javasolt alkalmazni, akiket az önmagában alkalmazott nyílt idegsebészi vagy endovaszkuláris-katéteres technikával nem tudnánk meggyógyítani vagy a túl hosszú, illetve több lépésben elvégzendő beavatkozást nem élnének túl, mert például túl idősek, vagy halmozott rizikófaktorokkal rendelkeznek - fogalmazottEz a tény lehetővé teszi, hogy új műtéti technikákat is kidolgozzanak a szegedi klinikán. A rendszer képes az érfestés mellett koponya CT-felvételeket is készíteni, sőt képes az egyes agy területek vérellátását is meghatározni, ami nagy segítséget jelent az agyi érelzáródásban - stroke-ban - szenvedő beteg sürgős ellátásában.Ennek az új technikának köszönhetően szintet léphet a dél-alföldi, stroke-ban szenvedő betegek akut ellátása, mint a thrombectomia és az aneurysma okozta agyvérzések gyógykezelése. Mindemellett a különböző diagnosztikai képalkotó módszerek (ultrahang, CT-, MR-felvételek) egyidejű felhasználásával szinte milliméter pontosan képes navigálni az ellátást végző orvost a beavatkozás során.A szegedi berendezés lesz az első olyan Siemens Healthineers Bemutató Centrum, ahol idegsebészeti, onkológiai, valamint intervenciós radiológiai beavatkozásokat végeznek majd, minimál invazív módon.