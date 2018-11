Speciális monitorokkal tört be a műtőkbe az LG

"Az LG Display kijelzőit manapság mindenhol megtalálhatjuk, de egy orvosi monitornak rengeteg szabványnak kell megfelelni" - mondta Malozsák Mihály, az LG Electronics Inc. IT értékesítésért felelős vezetője a Portfolio Private Health Forum 2018 című konferenciáján.Magas fényerő, nagy felbontás, vízállóság szükséges, illetve legyen szenzor is a monitoron, hogyha a körülmények változnak, akkor a monitor beállításai is meg kell, hogy változzanak - emelte ki Malozsák, aki szerint a recepciótól a kórteremig az egész utat lefedik az LG-monitorok."A műtétek manapság gyakran egy kamera segítségével zajlanak, nem is a beteget, hanem a monitort nézik az orvosok" - mondta Malozsák. "Van olyan eszköz, amely WiFi-n keresztül, akár több száz kilométerre lévő kollégának is eljuttathatja a képet azonnal" - tette hozzá.