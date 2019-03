Túl sokba került volna, máris elbukott Kásler egészségügyi reformja

Kásler reformelképzelései nagy figyelmet váltottak ki a szakmában, hiszen több frontot nyitó, tíz elemes "haditervről" volt szó. A tárca vezetője olyan pontokon készült hozzányúlni az egészségügyi rendszerhez, amelyek igazítása már régen aktuális.Komplex, szinte a teljes ellátórendszert megmozdító programjával, durva becslések szerint is 1000-1500 milliárdnyi közpénzt forgatott volna bele a miniszter az egészségügybe.A miniszter 2022-ig szóló terveinek fontos eleme volt a tömegeket érintő, öt nagy népbetegség kezelése. Kiemelt feladatnak tartotta a daganatos-, a keringési- és a mozgásszervi betegségben szenvedő, a gyermekgyógyászati, továbbá a pszichiátriai páciensek gyógyításával foglalkozó országos intézetek fejlesztését. Ezekhez társult volna az alap-, valamint a sürgősségi ellátás modernizálása, valamint a prevenciós feladatokat összefogó Nemzeti Népegészségügyi Szakpolitikai Program. Népszava arról is ír, hogy az MNB 330 pontos javaslatcsomagjának egytizedét alkotó egészségügyi intézkedéseknek sem ad sok esélyt. Igaz, azon túl, hogy ismerteti a program főbb elemeit, konkrétumokat nemigen említ, csupán azt, hogy a "megkérdezett szakértők" a csomagnak nem jósolnak nagy jövőt.A fentiekhez hasonlóan a Pénzügyminisztérium egészségügyi javaslatcsomagját is temeti a napilap. A fő érv a nagyon szűk határidő és a szakemberhiány. Ahogy írják, a jövő év végéig valamennyi javaslatnak meg kellene valósulni, miközben ehhez már sem az egészségügyért felelős államtitkár hivatalában, sem a háttérintézményekben nincs elegendő szakember. Az ellátások valós költségen való finanszírozásának megvalósítására a Népszava szerint nevetségesen rövid a határidő.