Újabb 9 kórházban vizsgálódik az ÁSZ, hamarosan kiderül a gazdálkodásuk

Az ÁSZ jelzése szerint a salgótarjáni, a tatabányai és a szolnoki megyei kórház mellett, a szentesi, az orosházi, a váci kórházban, valamint a fővárosi Bajcsy kórházban, a Dél-pesti Centrumkórházban és az Országos Kardiológiai Intézetben is vizsgálódnak a számvevők. A közlemény szerint "hamarosan fény derül arra, hogy ezek az intézmények betartották-e a gazdálkodásukra vonatkozó törvényi előírásokat, átláthatóan és elszámoltathatóan kezelték-e a közpénzeket. Az ellenőrzések arra is kiterjednek, hogy a kórházak 2017-ben megfelelően használták-e fel a költségvetési maradványokat."Ez a jelzés éppen azon ma reggeli lapinformáció után érkezett, amely szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) is vizsgálta a kórházakat, és az eredmények alapján 36 kórházat lehúznának az adósságátvállalási listáról, illetve a vezetőknél bércsökkentés is előfordulhat a rossz gazdálkodás eredményeként:A nyáron egyébként nagyot szólt Domokos László ÁSZ-elnök interjúja, amelyben például úgy fogalmazott, hogy pénzügyi szempontból botrányos, anarchiára jellemző állapotok uralkodnak az egészségügy egyes területein. Ezután az ÁSZ 2018. szeptember 13-án hozta nyilvánosságra a szekszárdi, a hatvani, a soproni, a mosonmagyaróvári, valamint a Berettyóújfaluban működő kórház ellenőrzéséről készült jelentéseket, a Kazincbarcikai Kórház ellenőrzése pedig szeptember 28-án zárult le. Mindegyik kórháznál számos szabálytalanságok, hiányosságot tártak fel az ellenőrzések.A mai ÁSZ-közlemény emlékeztet arra is, hogy Warvasovszky Tihamér alelnök az ÁSZ 2018. november 22-én megrendezett egészségügyi témájú konferenciáján hangsúlyozta: a törvényi előírások betartása és betartatása az egyes egészségügyi gazdálkodó szervezetek vezetőinek a feladata és felelőssége. Ugyanezen a rendezvényen Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár is leszögezte: nem megengedhető, hogy egészségügyi intézmények vezetői ne tartsák be a gazdálkodásukra vonatkozó törvényi előírásokat.Egy másik, december elején megrendezett szakmai konferencián Horváth Ildikó úgy fogalmazott, hogy közös érdek az Állami Számvevőszék által feltárt szabálytalanságok kijavítása a kórházak gazdálkodásában. Kásler Miklós miniszter pedig a Magyar Idők 2018. december 10-i számában arról beszélt, hogy az ÁSZ ellenőrzései rámutattak arra, ami nem működik jól a kórházak gazdálkodásában, és ez megerősítette, hogy át kell nézni a kórházak pénzügyeit.Az ÁSZ-közlemény emlékeztet arra, hogy a szervezet kiemelt figyelmet fordít az egészségügyi ágazatot érintő ellenőrzésekre. Az ÁSZ hozzájárul a kórházak és egészségügyi szakrendelők gazdálkodásának megerősítéséhez, a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok kijavításához. Jelenleg mintegy kéttucat egészségügyi szakrendelő elsőszámú vezetőjének képzése van folyamatban. Mindemellett az ÁSZ november elején megkezdte a sürgősségi (vészhelyzeti) betegellátás rendszerének átfogó ellenőrzését is.