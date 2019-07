Váratlant lépett két nagy magánegészségügyi cég

Varga Péter Pál ott lesz a Portfolio Private Health Forum rendezvényen. Extra early bird jegyek még kaphatók, de már nem sokáig: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Döntött a BEK

Elhagyta a magánegészségügyi intézmények két éve létrehozott szövetségét, a Primus Magán Egészségügyi Szolgáltatók Egyesületét a Budai Egészségközpont, a szervezet harmadik legnagyobb alapítója - írja a lap.

A Róbert Károly Magánklinika is távozott

A lap úgy tudja, hogy a Budai Egészségközpont mellett a Róbert Magánkórház is kilépett az egyesületből. Az egyesület nem kívánt reagálni a lap értesüléseire.

Varga Péter Pál továbbra is úgy véli, hogy szükség van a magánegészségügyi piacot átfogó szakmai szervezetre, arra ezt az egyesületet nem látja alkalmasnak."Azért vettem részt az alapításában, mert azt gondoltam, hogy a Primus az egész szektort, a lakásrendelőkben működő, illetve az egyéb kis- és középvállalkozásokat is magába olvasztja majd, és ez hatással lesz a teljes piacra. Ezzel szemben továbbra is élesen elkülönülnek a "nagy mamutok" és a kisebb szereplők. Miközben a betegek nagy többségét a lakásrendelőkben működő kisvállalkozásokban látják el. Sőt a magánegészségügy évi több százmilliárdosra becsült bevételének nagyobb hányada is az utóbbiaknál keletkezik. Azaz nem lehet az ő tevékenységük figyelembe vétele nélkül bármit lépni, gondolni a területen" - fejtette ki.A legnagyobb hazai magánegészségügyi szolgáltatók 2018-as teljesítményéről épp hétfőn jelent meg elemzésünk. Ebben kiemeltük: a magánklinikák versenyében az árbevétel összege tekintetében továbbra is a Budai Egészségközpont áll az élen 7,6 milliárd forintos árbevételével.Azt is hozzátette, hogy szélesíteni szeretnék az együttműködést a szereplők között, ám erre jelen formájában a Primus nem alkalmas. "Miután már úgy éreztem, hogy nem tudom ezt a filozófiát ott megvalósítani, döntöttem, távozom a szervezetből." - fogalmazott.Arról is beszélt, hogy a megfelelő hatékonyság eléréséhez megkerülhetetlen, hogy a magánorvoslással foglalkozókSzerinte fontos feltétele lehetne, ha csak az jutna működési engedélyhez, aki vállalja, hogy a hozzáfordulók kezelési adatait rögzíti az állami e-térben. A NAV fellépését valószínűsíti a szakember, vagyis, hogy erre a szektorra is kiterjed az online pénztárgép.