Zacher Gábor felmondott

Indoklásában úgy fogalmazott, hogy személyügyi és tárgyi krízis alakult ki a kórházban, ez pedig már veszélyezteti a munkavégzést és így a betegek ellátását.

Hatalmas terhelés nehezedett a sürgősségi osztályra, leamortizálódott a felszerelés, olyan mennyiségű beteget kellett ellátni, amiért a személyügyi minimumfeltételek 60 százalékával egy centrum nem tud felelősséget vállalni

A portál azt is megtudta magától az érintettől, hogy a két hónapos felmondási ideje október végén jár le, addig ellátja feladatát.Arról is beszélt a lapnak, hogy az elmúlt időszakban 9 orvos adta be a felmondását.- fogalmazta meg súlyos kritikáját a főorvos."Szeretek itt dolgozni, de kénytelen voltam a döntést meghozni. Nem tudok elszámolni a lelkiismeretemmel, hogy ilyen állományprobléma, ilyen felszerelésügyi gondok mellett a betegellátást folytassam" - tette hozzá.

Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Mohai Balázs