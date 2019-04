Egy újabb feltörekvő piaci pánik kellene ahhoz, hogy a forint 330 fölé gyengüljön

Egyesült Államok

Ez (vagyis, hogy várhatóan nem fog tovább érdemben drágulni az olaj) jó hír a magyar autósok számára is, hiszen az elmúlt időszakban erősödő dollár és az emelkedő olajár miatt már bőven 400 forint feletti benzinárakkal találkozhatunk a kutakon, ami azt jelenti, hogy nagyjából 10%-ra lehetünk a történelmi csúcstól.

Euróövezet

Magyarország

A Magyar Nemzeti Bank monetáris politikája kapcsán Török elmondta, hogy a teljesen megváltozott külső környezet miatt nem számít idén a márciusi után további kamatemelésre.

Ahhoz, hogy a forint tartósan és jelentősen gyengüljön, egy újabb jelentős feltörekvő piac eladási hullámnak kellene bekövetkeznie - vélekedett.

A tavalyi év adócsökkentésekkel fűtött gazdasági növekedési üteme már a múlté, de enyhébb gazdasági lassulásnál erősebb visszaesésre utaló jeleket nem látni, annak ellenére, hogy a világgazdaság lassul, év elején pedig a kormányzati leállás is sújtotta a világ legnagyobb gazdaságát. A túlzott lassulástól való félelmek - beleértve a közelgő amerikai recessziót - egyelőre megalapozatlannak tűnnek - mondta el Blahó Levente, a Raiffeisen Bank elemzője a bank mai sajtótájékoztatóján.A bérek emelkednek, de túlzott inflációs nyomásnak jele nincs, mindezt úgy, hogy közben rendkívül alacsony szinten tartózkodik a munkanélküliség. Az érdemi árnyomás hiánya a Fed-nek is teret enged a türelmességre kamatpolitikáját illetően, miután az amerikai jegybank idén látványosan óvatosabbá vált monetáris szigorítását illetően.Az olajpiaccal kapcsolatban Blahó elmondta, hogy az olajárak novemberi magasságokban vannak az iráni és líbiai feszültségek következtében, aminek az amerikai fogyasztókra nézve komoly negatív hatása van. A szakértő ugyanakkor a világgazdaság lassulásából fakadó keresleti tendenciák miatt nem számít az olajár további tartós emelkedésére.Az euróövezet gazdaságának teljesítménye továbbra is elmarad a várakozásoktól, egy keresletvezérelt lassulásnak lehetünk szemtanúi, ez a lassulás pedig nagyobb és elhúzódóbb, mint tavaly év végén sokan várták - véli Pálffy Gergely, a Raiffeisen elemzője.A termelési oldalon főleg az ipar (elsősorban a német ipar), azon belül is a járműgyártás fékezi leginkább a növekedést, miközben a belső kereslet a gyengébb magánfogyasztás következtében egyre kevésbé, a külső kereslet pedig már egyáltalán nem támogatja azt.Blahó szerint a továbbra sem túl kedvező adatok ellenére még mindig átmenetinek tekinthetők azok a problémák, amelyek ezt a lassulást okozták. Biztató jel lehet a jövőre nézve, hogy folyamatosan bővül a foglalkoztatás, több tagországban is évtizedes mélypont közelében van a munkanélküliség, miközben a bérek is egyre nagyobb tempóban nőnek.Ugyanakkor hozzáteszi, hogy az elmúlt éveken látott foglalkoztatásbővülés lassul, ami problémát jelenthet, hiszen az erős belső keresletet (ami a kedvezőtlen külső körülmények negatív hatásait ellensúlyozta) épp a munkaerő-piaci folyamatok támogatták.Az infláció márciusban 1,4%-ra, vagyis 11 havi minimumára süllyedt vissza. Hasonlóképpen a maginfláció is, amely legutóbbi 0,8%-os értékével az elmúlt évek 0,7-1,3%-os sávjának alsó szélét közelíti. Az Európai Központi Bank 2019-ben már nem számít az irányadó kamatok változására, ezzel az első kamatemelés piaci konszenzus alapján várható időpontja fél évvel későbbre, 2020 végére tolódott (Balhó szerint is jelenleg ez a legkorábbi reális időpont a szigorításra). Az elhúzódó kamatemelés hozzájárult ahhoz, hogy a perifériás hozamfelárak többéves mélyponton vannak, az euró pedig kétéves mélypont közelébe került a dollárral szemben.Az erős belső kereslet-növekedés miatt a külső gazdasági környezet lassulása a hazai GDP növekedést korlátozott mértékben veti csak vissza. A foglalkoztatás bővülése, a bérek kétszámjegyű emelkedése és a szolgáltatóágazatok jó teljesítménye idén is velünk marad.A külső egyensúly romlása idén is folytatódik és a folyó fizetési mérleg deficitbe fordulhat át, a nettó export fékezheti a növekedést. Emellett a beruházási dinamika várható lassulása is lefelé fogja húzni az éves számot.Az inflációs pálya hektikus marad,- véli a szakértő. Török szerint az MNB által figyelt adószűrt maginflációs mutató kicsit magasabb pályát írhat le, mint amire a jegybank számít (az MNB szerint 2020 végére 3% közelébe jöhet vissza az adószűrt mutató, Török szerint viszont 3,5%-re lassulhat majd az index), ettől még azonban védhető a jegybank inflációs forgatókönyve.Török Zoltán elmondta, hogy a tavalyi forintgyengülésben (amikor nyárra 330 fölé, történelmi mélypontra került a haza fizetőeszköz az euróval szemben) a döntő szerepet a globális folyamatok játszották: egy nagy feltökevő piaci eladási hullám söpört végig a világon, a pánik pedig minket sem hagyott érintetlenül.A forint árfolyamában épp ezért alapesetben nagy elmozdulásra nem számít a Raiffeisen szakértője, összességében az EUR/HUF árfolyam 320 körül alakulhat az év hátralévő részében.