Egymásnak esett a két szuperhatalom - Rég nem látott háborúskodás lett az eredménye

Miért volt erre szükség? Avagy Trump szerint a világ

Az amerikai elnök számára a probléma gyökerét az Egyesült Államok jelentős külkereskedelmi hiánya jelenti, amelynek kialakulásáért az ország előnytelen nemzetközi kereskedelmi megállapodásait teszi felelőssé. Az elnök egyszerűsített világképe szerint a növekvő külkereskedelmi hiány az elmúlt évtizedekben amerikai munkahelyek millióinak megszűnését okozta, ezért minden lehetséges eszközzel küzdeni kell ellene.

Ennek az érvelésnek azonban van egy nagy hiányossága. Bár igaz, hogy a feldolgozóiparban dolgozók száma jelentős mértékben csökkent az elmúlt évtizedekben, közben a teljes foglalkoztatottságon belüli arányuk is látványosan visszaesett.

Idén kitört a nyílt kereskedelmi konfliktus, azóta pedig folyamatosan ment az adok-kapok

Még tavaly augusztusban kezdett el vizsglódni az amerikai kormány, idén márciusra pedig meg is született egy jelentés, ami megállapította Kína vétkességét a szellemi tulajdonjogok nem megfelelő védelmében. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a Kínában tevékenykedni szándékozó (amerikai) techcégeknek társulniuk kellett egy helyi vállalattal, amellyel a működésük érdekében meg kellett osztaniuk technológiájukat. Az amerikai kormány szerint ez illegális, kényszerített technológiai transzfert eredményezett, ez a gyakorlat pedig lényegében kötelezővé tette a külföldi cégek számára üzleti titkaik megosztását.

Áprilisban már konkrét fenyegetőzésbe kezdett Trump, hogy 50 milliárd dollár értékben 25%-os vámot vet ki elsősorban a magas technológiai színvonalat képviselő kínai iparágak termékeire (elektronikai cikke, stb).

Kína erre reagálva azonnal bejelentette, hogy szükség esetén hasonló értékben vet ki vámot amerikai mezőgazdasági termékekre, illetve járművekre (gépjárművek, repülőgépek, hajók).

Trump a kínai válaszlépésre bedühödve felszólította kereskedelmi tanácsadóit, hogy vizsgálják meg további 100 milliárd dollárnyi kínai termékre vám kivetését (ez április elején történt).

Két hónappal később aztán újra előkerült a téma: az amerikaiak egy frissített 50 milliárd dolláros listával álltak elő június 15-én, és be is jelentették, hogy két lépésben kivetik a vámot. A kínaiak azonnal visszatámadtak, hasonló értékben.

Trump emiatt már (a korábbi 100 milliárddal ellentétben) 200 milliárd dollárnyi kínai termékre akart kivetni 10%-os vámot, legalábbis ennek lehetőségének mérlegelését kérte tanácsadóitól.

Közel három hónapig tartó huzavona után végül kivetésre kerül amerikai részről az ígért 200 milliárd dollár értékű, 10%-os vám. Trump ezen felül azt is bejelentette, hogy 2019. január 1-től a vámkulcs 10-ről 25%-ra emelkedik majd. Sőt, az is felmerült, hogy akár az összes (500 milliárd dollárnyi) kínai importra vámot vetnének ki a jövőben.

A kínaiak a korábbinál kisebb válaszcsapással reagáltak, mindössze 60 milliárd dollár értékű amerikai termékre vetettek ki 10%-os vámot (az amerikaiak 200 milliárdjával szemben).

Decemberben végül a Buenos Airbesben tartott G20 találkozón sikerült átmeneti tűzszünetet kötnie Trumpnak és Hszi Csin-Ping kínai elnöknek, így rövid távon elkerültük a konfliktus további elfajulását. Sok a kérdőjel, hogy pontosan miben sikerült megegyezniük a feleknek, az azonban biztos, hogy valami enyhülés történhetett, hiszen Trump átmenetileg felfüggesztette a 10%-os vám 25%-ra emelését, illetve újabb vámok kivetését.

Azóta kiszivárogtak olyan hírek is, miszerint a kínaiak - feltehetően a kereskedelmi feszültségek enyhítése érdekében - átdolgozzák az amerikaiak által protekcionisták vélt és emiatt sokat kritizált gazdaságstratégiájukat. Emellett az enyhülés irányába mutat az is, hogy a kínaiak csökkentették az autók behozatalára kivetett vámot.

Hullámvasút a tőzsdéken

A feldolgozóipari foglalkoztatottság arányának csökkenése a gazdaság szerkezeti átalakulásának természetes velejárója. Ez nem Amerika-specifikus jelenség, a fejlett országok mindegyikére jellemző, hogy az egyre szorosabban összefonódó világgazdaságban a termelékenyebb, magasabb hozzáadott értéket képviselő gazdasági tevékenységekre helyeződött a hangsúly. A bányászat, a kohászat, illetve az összeszerelő tevékenységek nem tartoznak a magas technológiai színvonalat és jelentős hozzáadott értéket képviselő tevékenységek közé.Az Egyesült Államok összességében nagyon jól járt azzal, hogy a gazdaságon belül nőtt a szolgáltatói szektor, illetve a high-tech iparágak jelentősége. Ugyanakkor az is igaz, hogy az ország azon területein élők, ahol a 20. közepén még virágoztak a hagyományos iparágak, nagyon megszenvedték ezt az átalakulást. Nem véletlen, hogy ezek az emberek szavaztak zömével Trumpra, abban a reményben, hogy vissza tudja fordítani ezt a folyamatot. Ez azonban lehetetlen, hiszen az automatizáció következtében megszűnő munkahelyek, valamint a globalizációs folyamatok eredményeként egyre szorosabban összefonódó világgazdaság miatt a hagyományos iparágak már sosem fognak régi fényükben tündökölni. Persze sokan vannak, akik ezt nem hajlandók belátni, ezért könnyű politikai tőkét kovácsolni az ügyből.A valóság túlzott leegyszerűsítése ellenére van azonban, amiben igaza van Trumpnak. Kínát például rendszeresen azzal vádolta, hogy nem fair módon játszik, hiszen az amerikai vállalatoknak sokkal nehezebb dolga van a kínai piacra lépni, mint fordítva.Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a kereskedelmi szabálytalanságok mellett az is motiválhatja Trumpot a Kína elleni kereskedelmi hadjáratában, hogy ettől reméli az ázsiai ország nagyhatalmi törekvéseinek akadályozását:Minden január 22-én kezdődött, amikor Donald Trump bejelentette, hogy a hazai cégek védelme érdekében vámot vet ki a külföldről érkező mosógépekre és napelemekre. A bejelentést egy amerikai hatósági vizsgálat előzte meg, amely megállapította, hogy vámokra van szükség a belső piac védelme érdekében. Ez az eljárásmód egyébként jellemző volt az összes vámintézkedésre: egy kormányzati jelentés megállapította, hogy bizonyos iparág esetében (nemzetbiztonsági) veszélyt jelentenek a külföldi termékek, ezért vámokkal kell védeni az amerikai piacot, Trump pedig így is tett.A háborús konfliktus valódi kezdetét azonban nem ehhez a lépéshez szokás kötni, hanem a március 8-i dátumhoz, amikor is Trump aláírta a rendeletet, melynek értelmében az Egyesült Államok az országba érkező acélimportra 25%-os, az alumíniumra pedig 10%-os vámot vetett ki.Trump először Kanadát és Mexikót mentesítette átmenetileg a vámok hatálya alól, abban a reményben, hogy ezzel sikerül rájuk nyomást gyakorolni az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) újratárgyalása érdekében. Később (még márciusban, a vám március 23-i életbe lépése előtt) az EU, Dél-Korea, Brazília, Argentína és Ausztrália is átmeneti mentességet kapott. Kína egy héten belül visszatámadott különböző amerikai mezőgazdasági termékekre kivetett vámmal, míg az átmeneti mentességet kapó országok egyeztetéseket kezdeményeztek a Trump-kormánnyal.Végül Dél-Korea, Argentína és Brazília belement egy kvótamegállapodásba, ezzel pedig megúszták a vámot, míg Ausztráliának teljesen megkegyelmezett Trump. Június 1-én viszont az EU, Kanada és Mexikó mentességét is megszüntette az elnök. Az EU még abban a hónapban visszatámadott hasonlóan acél- és alumíniumvámokkal, illetve különböző mezőgazdasági és ipari termékekre kivetett vámokkal (ennek esett áldozatául az ikonikus amerikai motokerékpár-gyártó, a Harley Davidson is). Kanada szintén nem hagyta megtorlatlanul a dolgot, még az EU-nál is keményebb válaszcsapással reagált.Ezekből is látszik, hogy Trump kicsit elszámolta magát, amikor azt hitte, hogy a többi ország nem fog ellenlépéseket foganatosítani. A legkeményebb ellenfélnek azonban Kína bizonyult.A globális kereskedelmi háborúval kapcsolatos hírek gyakorlatilag az egész év során nyomasztották a befektetőket, és a nagy bejelentések idején alaposan megmozgatták a világ tőzsdéit, és nem csak az adott lépések során érintett vállalatok árfolyama, de egész szektorok, sőt vezető részvényindexek mozogtak az amerikai, kínai vagy európai bejelentésekre.Hogy mit okozottak Donald Trump vagy Hszi Csin-ping bejelentései, jól leolvashatók a két ország vezető részvényindexein. Miközben az amerikai tőzsdék az év nagy részében meredeken emelkedtek, addig a kínai tőzsdék az egész év során estek, és míg például az S&P 500 index az év nagy részében a pozitív tartományban állt, addig a Shanghai Composite egész évben lefelé tartott, értékének közel negyedét elveszítette 2018-ban. Persze nem csak a kereskedelmi háború hatott a tőzsdék mozgására, az amerikai vállalatok részvényárfolyamait többek között az amerikai adórendszer átalakítása is felfelé tolta, miközben a kínai vállalatok részvényárfolyamait a kínai gazdasági lassulással kapcsolatos aggodalmak is nyomás alatt tartották, de az árfolyamok alakulásának ilyen szintű széttartásában fontos szerepet játszott a befektetők azon véleménye is, hogy az importvámok bevezetése inkább a kínai vállalatoknak árt majd inkább.De hogy ne csak index-szinten beszéljünk az eseményekről, sok szektor vállalatainak részvényárfolyamán is látszottak a védővámokkal kapcsolatos bejelentések hatásai. Rögtön az első, ami eszünkbe jut, a kínai/ázsiai napelemgyártók, amelyek az elsők között érezhették a saját bőrükön, milyen sebességgel és vehemenciával alakítanak át egész iparágakat a világ vezető hatalmai. Január 22-én Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államokba importált napelemekre 30 százalékos adót vet ki, a lépéssel az volt a cél, hogy a hazai gyártást támogassák egy olyan iparágban, amelyet gyakorlatilag letaroltak az ázsiai gyártók, ezt pedig sokszor azért tudtak megtenni, mert odahaza masszív támogatásokban részesültek, nem egy alkalommal nem csak a beruházásaikat szubvencionálta az állam, hanem komplett gyárakat kaptak a globális versenypozíciójuk javításához. (A történet kezdete csodálatos, ugyanis egy amerikai székhelyű, de kínai szolárcég, a Suniva, és a német SolarWorld amerikai leányvállalata kezdeményezte azt a vizsgálatot, amelyben az amerikai hatóságok versenytorzító állami támogatásokat vizsgáltak, és aminek eredményeként Trump döntött a védővámokról). Az importvámok bejelentésére nagyot zuhant az ázsiai napelemgyártók árfolyama, a Jinko Solar például idén értékének közel 60 százalékát veszítette el. A magas vámok miatt megugrottak az eszközárak, emiatt több milliárd dollárnyi beruházás maradt el, ez pedig összességében az amerikai napelemgyártókat is érzékenyen érintette, jól leolvasható ez a részvényárfolyamukról: a védővámok bejelentése óta a Sunpower értékének közel harmadát, a First Solar 40 százalékát, a Real Goods Solar pedig közel felét veszítette el.Egy másik jó példa a kereskedelmi háború tőzsdei hatásaira a Whirlpool. Az amerikai háztartásigép-gyártó volt az a vállalat, amelynek kérésére vizsgálat indult az ázsiai, főként a dél-koreai (Samsung, LG) és a kínai (pl. Haier) mosógépgyártókkal szemben, mivel azok állami támogatásban részesülnek hazájukban. A Trump adminisztráció felkarolta az ötletet, és január végén, egy időben a napelemekkel az importált mosógépekre is magas vámokat vetett ki. A Whirlpool árfolyama a bejelentést követő 3 napban 12 százalékot emelkedett, a vállalat vezérigazgatója pedig nem győzte helyeselni a büntetővámokat. De szintén a Whirlpool a jó példa arra, hogy a kereskedelmi háború több csatornán keresztül ugyanannak a vállalatnak segíthet és árthat is: Trump március elején bejelentette, hogy az acél és az alumínium importjára is védővámot vet ki, ami viszont alaposan megemeli a termékeit ezekből a fémekből előállító cégek nyersanyagköltségeit, így a Whirlpoolét is. Az acél és alumínium importjára kivetett vám megemeléséről szóló bejelentés óta a Whirlpool árfolyama több mint 30 százalékot esett.És hogy a kereskedelmi háború egyáltalán nem csak az amerikai vagy az ázsiai cégeket érinti: a rengeteg problémával (szigorodó környezetvédelmi előírások, évszázados iparági átalakulás az elektromos/önvezető autózás miatt, dízelbotrány stb.) küzdő német autógyártók részvényárfolyamait is alaposan megmozgatták az importvámokról szóló bejelentések. Az alumínium és az acél amerikai importjára kivetett vám hatással van az amerikai gyártásuk (a Volkswagennek Chattanoogában, a BMW-nek Spartanburgban, a Daimlernek Vance-ben van üzeme) költségeire, de az amerikai vámokra válaszul bejelentett kínai büntetővámok is érzékenyen érintették a német cégeket, ugyanis több modelljüket az Egyesült Államokból szállítják Kínába, az ázsiai ország pedig nyáron 40 százalékra emelte az USA-ból Kínába exportált autók vámját, amire a volumenek meredeken estek. De hogy ne csak negatív példákat mutassunk: ha pozitív elmozdulás történik a kereskedelmi tárgyalásokon, az alaposan megemeli a részvényárfolyamokat: miután december közepén kiderült, hogy Kína a nyáron 40 százalékra emelt vám mértékét 15 százalékra csökkentené, a német autógyártók részvényárfolyamai néhány napi ismét szárnyaltak.A történetnek azonban még nincs vége, hosszú ideig fog tartani, mire minden vitás kereskedelmi kérdésben megállapodnak a világ vezető hatalmai, addig pedig marad a tőzsdei hullámvasút.