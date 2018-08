Egyre feszültebb a helyzet: életbe léptek az amerikai szankciók Oroszország ellen

Gyenyisz Manturov szerint az új amerikai gazdasági büntetőintézkedések negatívan befolyásolhatják a harmadik országokba irányuló orosz kivitelt. "Korlátozások mindig is voltak érvényben, különösen a katonai-ipari komplexum vállalataival szemben. Ezért az exporthelyettesítést a szerszámgép-gyártás területén megvalósítva az a feladatot tűztük ki magunk elé, hogy olyan mennyiségű és minőségű terméket állítsunk elő, mint amilyet korábban a külföldi cégek szállítottak" - hangoztatta a miniszter.Hozzátette, hogy minden ugyanebben az irányban fog folytatódni a külföldi technológiai berendezésektől való függőség megszűntetése érdekében.Manturov mindezt egy amerikai szenátorok által augusztus 2-án beterjesztett törvénytervezettel kapcsolatban mondta el, amely meg kívánja szigorítani az orosz energetikai és pénzügyi szektor, valamint az "oligarchák" és az állami vállatok elleni szankciókat. A tervezett büntetőintézkedések kiterjednek majd az orosz szuverén államadósságra és megtiltják majd az amerikai állampolgárok tevékenységét az orosz olajipar néhány területén.Dmitrij Medvegyev miniszterelnök korábban ezeket a tervezett intézkedéseket a gazdasági háború meghirdetéséhez hasonlította és válaszlépéseket helyezett kilátásba.Kedden egyébként az úgynevezett Szkripal-ügy miatt bevezetett amerikai szankciók léptek érvénybe Moszkva ellen, amelyek egyebek között megtiltják a kettős rendeltetésű elektronika, valamint az amerikai nemzetbiztonsággal kapcsolatos "érzékeny" eszközök és olajipari berendezések oroszországi szállítását. Ezen termékek korábban is minden konkrét esetben exportengedély-kötelesek voltak.Az amerikai külügyminisztérium kilátásba helyezte, hogy 90 nappal később újabb szankciók következnek majd, ha Moszkva nem teljesíti a vele szemben Washington által támasztott feltételeket, vagyis nem ad biztosítékot arra, hogy többé nem alkalmaz vegyi fegyvert, és nem teszi lehetővé, hogy vegyi üzemeiben ENSZ-ellenőrzést tartsanak. Ezek közé tartozik majd egyebek között a csaknem teljes kereskedelmi embargó, az Aeroflot orosz légitársaság amerikai leszállóengedélyének megvonása és a kétoldalú diplomáciai kapcsolatok alacsonyabb történő lefokozása.A szerdán életbe lépett amerikai korlátozásokkal kapcsolatban Manturov az általa irányított minisztérium honlapján kedden nyilatkozatot tett közzé, amelyben rámutatott, hogy az amerikaiak által hozzáférhetetlenné elektronikus komponenseket Oroszország saját analóg termékekkel és délkelet-ázsiai importtal fogja helyettesíteni. A tárcavezető maximális kormánytámogatást helyezett kilátásba a büntetőintézkedések miatt kárt szenvedő vállalatoknak.Manturov szerint a minisztérium régóta készült erre a helyzetre és a szövetségi célprogramok keretében az elmúlt hat év alatt "több mint 1500 elektronikuskomponens-bázist" fejlesztett ki. 2020-ra több mint 2 ezer ilyen típusú termék áll majd rendelkezésre, amely több mint 9 ezer külföldi szerkezetet fog kiváltani.A tárcavezető szerint az amerikai exportkorlátozás érint majd néhány technológiaigényes ágazatot, de "hatása nem lesz kritikus". Megjegyezte, hogy csúcstechnológiát amúgy sem adtak el az amerikaiak Oroszországnak.Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy Vlagyimir Putyin elnök szerdán orosz biztonsági tanács tagjaival áttekintette az orosz-amerikai viszonyban és a Szíriában kialakult helyzetet. A tanácskozáson téma volt Nyikolaj Patrusev, az orosz nemzetbiztonsági tanács titkára és John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó csütörtökön esedékes genfi tanácskozásáról.Donald Trump amerikai elnök hétfőn, a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva kijelentette, hogy fontolóra venné a Moszkva elleni büntetőintézkedések feloldását, ha Oroszország Washingtonnak kedvező lépéseket tenne a szíriai és a kelet-ukrajnai válság rendezésében. Peszkov kedden üdvözölte Trumpnak az együttműködés szándékáról tett bejelentését, de hozzátette, hogy Moszkva jobban örülne konkrét javaslatok és feltételek megfogalmazásának. A Kreml szóvivője Szregej Lavrov orosz külügyminiszterhez hasonlóanA szerdán életbe lépett amerikai szankciók előzménye, hogy Szergej Szkripal Nagy-Britanniában élő volt orosz-brit kettős ügynök és lánya március 4-én súlyos mérgezéssel került az angliai Salisbury városi kórházába. London a merénylettel az orosz vezetést gyanúsította meg, amit Moszkva visszautasított. A vádak és viszontvádak nyomán a két ország kölcsönösen kiutasított 23 diplomatát. Hasonló kölcsönös retorziók történtek Oroszország és más, Nagy-Britanniával szövetséges és vele szolidáris államok között is.Június 30-án a Salisburytől 16 kilométerre fekvő Amesburyben eszméletlenül találtak rá egy 44 éves brit nőre és egy 45 éves férfira. A Scotland Yard közölte, hogy őket is Novicsok típusú katonai idegméreg-hatóanyaggal mérgezték meg, mint az első két áldozatot. Szkripalék hosszas kezelés után távoztak a kórházból, de az amesburyi mérgezés egyik áldozata, Dawn Sturgess július 9-én elhunyt.