Egyre nagyobb a gond Németországban

A Bundesbank júliusi gazdasági helyzetjelentése megállapítja, hogy a belföldi kereslet a magas foglalkoztatásnak és a lakosság erős fogyasztási hajlandóságának köszönhetően továbbra is erőteljes támaszt nyújt a gazdasági növekedésnek. A belpiacon megszűnt azonban az év elején még pozitív hatást gyakorló néhány egyszeri tényező hatása. Az építőipar enyhe időjárásnak köszönhető magas téli teljesítménye májusra például már alábbhagyott, valamint az év elején még felfutóban lévő gépjármű forgalomba helyezések is visszatértek a korábban megszokott szintre. Az év elején a tavalyi szállítási lemaradások behozására lendült fel a járművek értékesítése.A Bundesbank közgazdászainak megítélése szerint azonban a konjunkturális pálya mindezekkel együtt is alapvetően gyengének mondható Németországban "elsősorban az exportorientált feldolgozóipar teljesítményének romlása miatt". A jegybank szakértői egyelőre nem is látnak olyan jeleket, amelyek a helyzet belátható időn belüli javulására engednének következetni.A német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis kimutatása szerint az idei első negyedévben 0,4 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest a németországi bruttó hazai termék. A második negyedévi GDP-növekedésről augusztus 14-én teszi közzé jelentését a Destatis.