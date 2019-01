Egyre nagyobb gondban az eurózóna

A DG EcFin (Directorate General for Economic and Financial Affairs) előzetes adatai alapján a gazdasági hangulatindex (Economic Sentiment Indicator, ESI) decemberben az előző havihoz képest 2,2 ponttal 107,3 pontra csökkent az euróövezetben és 2,0 ponttal 107,6 pontra az Európai Unióban. Az euróövezeti ESI az év elején, 2018 januárjában 114,9 ponton, az uniós 114,8 ponton állt.Az ESI legalacsonyabb értékét a 2008-as pénzügyi válságot követően 2009 márciusában érte el, az euróövezeti mutató 68,5 ponton, az uniós pedig 66,1 ponton állt. Az euróövezeti legmagasabb ESI-értéket 2000 májusában mérték 118,3 ponton, az unióst pedig 116,7 ponton, szintén 2000 májusában.A legmagasabb ESI-mutatót 2018 decemberében is immár sokadik alkalommal Magyarország érte el, 121,5 pontot a novemberi 119,9 pont után. A magyar ESI is 2009 márciusában állt a legalacsonyabban 67,3 ponton, legmagasabb értékét pedig 2018 júliusában érte el 124,6 ponton, ami egyúttal az aktuális uniós rekord is.A cseh ESI 109,2 ponton stagnált decemberben, a horvát 117,4 pontra emelkedett 115,4 pontról, a lengyel 107,8 pontra csökkent 109,0 pontról, a román 102,3 pontra emelkedett 101,2 pontról, a szlovák pedig 98,5 pontra emelkedett 96,8 pontról.Németország 109,9 pontot ért el decemberben a novemberi 111,8 pont után, Franciaország 102,8 pontot 104,8 pont után, az olasz 104,5 pontra csökkent 105,9 pontról, a spanyol pedig 104,1 pontra esett 107,1 pontról, míg a brit 105,6 pontra javult 105,5 pontról.Az euróövezeti feldolgozóiparban decemberben 1,1 pontra csökkent a mutató az előző havi 3,4 pontról. Az év elején 9,7 ponton állt az index. A szolgáltatóipari mutató 12,0 pontra csökkent decemberben a novemberi 13,4 pontról. Az év elején 15,9 ponton állt a mutató.Az EU feldolgozóiparában a hangulati mutató 2,1 pontra csökkent decemberben a novemberi 3,5 pontról és az év eleji 9,2 pontról. A szolgáltatóipari mutató decemberben 8,7 ponton állt a novemberi 10,9 pont és az év eleji 14,6 pont után.Decemberben a fogyasztói hangulatindex jelentős mértékben romlott mind az euróövezetben, mind az Európai Unióban. Az euróövezetben az előző havihoz képest 2,3 ponttal mínusz 6,2 pontra, az Európai Unióban 2,2 ponttal mínusz 5,9 pontra.A mutatók azonban a csökkenéssel együtt is felette állnak a kalkuláció kezdete óta kialakult átlagnak, ami az euróövezet esetében mínusz 12,0 pont, az EU estében pedig mínusz 11,1 pont. A mutatók legmélyebb értéke 2009 márciusában volt mínusz 34,7 és 33,6 pontnál.