Egyre pocsékabb helyzetben a német gazdaság

Egy év leforgása alatt óriásit változott az ipari környezet. Ki emlékszik már arra, hogy az előző nyáron a német ipar legnagyobb problémája a kínálat oldali (munkaerőpiaci) korlátok voltak? Egy év alatt az egész átcsapott kereslet oldali problémába, miközben a német ipar strukturális változásoktól szenved, és a kereskedelmi konfliktusok sújtják.Az Európai Bizottság indikátorai szerint 2012 óta nem volt ilyen magas a korlátozó hatása a keresletnek a termelésben. Ebből adódóan a remények, miszerint a kapacitásbővítések indítják be az idén a növekedést teljesen szertefoszlottak. Az ipari termelésnek az elkövetkező két hónapban 2,5%-kal kéne nőni, hogy a harmadik negyedév tartsa a második negyedévben produkált eredményeket.A német ipar kilátásai továbbra is sivárak, még nagyítóval vizsgálva se látunk a gazdasági felépülésére utaló jeleket. Csökkenő megrendelések, nagy készletfelhalmozások és a folyamatos külső bizonytalanság nem szépíti meg az elkövetkező hónapokat.Összességében nagyon gyengén kezdte a harmadik negyedévet a német ipar. Az Európai Központi Bank valószínűleg ezt az adatot már nem tudja teljesen beépíteni a jövő heti kamatdöntő ülésébe, ám a monetáris ösztönzés melletti újabb érvként felhasználható.Ezzel együtt nem csak az EKB-nak, de az MNB-nek is fel kell készülni a német visszaesés magyar gazdaságra gyakorolt hatására. A tegnap kezdődött közgazdasági vándorgyűlés "Veszélyes vizeken is élen maradni" című nyitóelőadásában Matolcsy György jegybankelnök kitért a német gazdaság problémáira. Az autóiparban komoly hibák történtek, amelyek visszaütnek most a gazdaságra, továbbá sérülékeny a bankrendszer, lemaradóban az infrastruktúra. A régió, és köztük Magyarország erősen függ a német gazdaságtól. Ez eddig sikertényező volt, azonban egy német ipari lassulás 6-9 hónapon belül begyűrűzik Magyarországra is - véli Matolcsy.