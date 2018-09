Egyre súlyosabb a válság: zuhan az argentin gazdaság

Az argentin hazai össztermék (GDP) 4,2 százalékkal zsugorodott a június végével záródott második negyedévben az egy évvel korábbihoz képest, és 3,9 százalékkal az első negyedévhez viszonyítva. Az idei első negyedévben a gazdaság még 3,9 százalékkal erősödött éves összevetésben.A mezőgazdasági termelés az első negyedévi 1,4 százalékos növekedés után a második negyedévben 31,6 százalékkal zsugorodott. Ezt az országot sújtó komoly szárazság okozta, aminek a következtében például gyakorlatilag megsemmisült a szójabab-termés egésze, ami pedig az ország egyik fő exportcikke. A második negyedévben az argentin kivitel 7,5 százalékkal csökkent, a behozatal 13,2 százalékkal nőtt.Argentína súlyos gazdasági-pénzügyi gondokkal küszködik. A kormány épp a minap jelentette be, hogy, amely értékének csaknem 52 százalékát elvesztette a dollárral szemben az év eleje óta.Az argentin kormány napok óta egyeztet a Nemzetközi Valutaalap (IMF) illetékeseivel arról, hogy a washingtoni székhelyű szervezet gyorsítsa fel a június elején kötött hároméves, 50 milliárd dolláros készenléti hitelmegállapodás végrehajtását, azaz a hitelrészleteket a tervezettnél korábban folyósítsa.A keretösszeg 30 százalékát, mintegy 15 milliárd dollárt a hitelkeret megnyitása után azonnal átutalták Argentínának, és az összeg egy részét már fel is használták, de a gazdasági helyzet így is tovább romlott, a monetáris válság tovább mélyült.