Egyre többen tartoznak a NAV-nak nagy összeggel

Tavaly december végén 2750 (szeptember végén 2654) magánszemély és egyéni vállalkozó tartozott az adóhatóságnak egyenként több mint 10 millió forinttal, illetve 1543 (szeptember végén 1519) társaság és szervezet egyenként több mint 100 millió forinttal 180 napon keresztül, folyamatosan.A NAV negyedévente teszi közzé a tartós adósok listáit, amelyek csak az adózó nevét és címét, illetve székhelyét, valamint a társaságok, vállalkozók esetében az adószámot ismertetik, a fennálló tartozás összegét nem tartalmazzák.A magánszemélyek és egyéni vállalkozók a 10 milliós küszöbértékkel számolva mintegy 27,5 milliárd forinttal, a szervezetek pedig a 100 milliós küszöbbel számítva 154,3 milliárd forinttal tartoztak december végén, együttes minimális tartozásuk 181,8 milliárd forintra rúgott. A valóságos tartozás azonban ennél nagyobb, hiszen vannak milliárdos tartozású cégek és olyan magánszemélyek is, akikkel szemben több száz milliós - egyes esetekben milliárdos - követelése van az adóhatóságnak.A 10 millió feletti tartozással rendelkezők közül 1991 magánszemély, 734 egyéni vállalkozó, 25 adós pedig lakcím nélküli.A tartósan nagy összeggel tartozó nem magánszemély adózók közül 354 működik, illetve csődeljárás alatt áll, 438 kényszertörlés alatt, 730 felszámolás alatt, 21 pedig végelszámolás alatt van.A listán található többek között a Facebook Ireland Limited (Dublin), a Google Ireland Limited (Dublin), a MAG Ingatlanbefektetési Alap (Budapest), az Urbán és Urbán Édesipari és Kereskedelmi Kft., a felszámolás alatt lévő Palóc Nagykereskedelmi Kft. (Dunakeszi) és az ugyancsak felszámolás alatt lévő Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Kft. (Budapest), továbbá kilenc, Tatabánya, Komáromi út 31. szám alá bejegyzett, kényszertörlés alatt álló kft. is, amelyekben a székhely mellett az is közös, hogy valamennyinek a nevében szerepel az Endup szó.