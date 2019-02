Elárult két részletet Varga a tavaszi gazdaságvédelmi csomagból

A cikk feltehetően Varga szombati sajtótájékoztatója alapján született, amelyen a miniszter az S&P felminősítését kommentálta és amelyen a miniszter többek között azt mondta: ideje volt már a lépésnek.A tavaszi akcióterv kapcsán a beszámoló szerint Varga azt is mondta: javítanák a közszolgáltatások minőségét, illetve a kkv-szektor versenyképességét, de a csomag kapcsán nem lesz szükség az idei költségvetés módosítására. Ugyanez igaz a demográfiai programra is, amelyre az idén 40 milliárd forintot költenek a büdzsé tartalékaiból. Varga jelzése szerint a 2020-as költségvetés tervezése még folyik, és elfogadása június elején várható, illetve a miniszter azt is jelezte, hogy az államháztartás uniós szemléletű (ún. ESA) hiánya a GDP 1,7-1,8%-a lehetett, az adósságráta pedig 71% alá bukhatott. Utóbbi adat kapcsán ma meg is jelent az MNB előzetes pénzügyi számlák adata, ami 70,9%-ot mutat Eximbankkal együtt.A lap mini interjú közölt az S&P felminősítés kapcsán Gion Gábor pénzügyminisztériumi államtitkárral is, aki az adósságráta várható további csökkenése kapcsán azt mondta: jövőre 70% alá, "2022 végére pedig 60 százalékra eshet vissza". Gion múlt héten egy interjúban egyébként már előrevetítette, hogy áprilisig jöhet a költségvetési élénkítő csomag (gazdaságvédelmi akcióterv) a kormánytól és ő állami beruházás élénkítő lépésekre utalt: