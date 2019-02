Elbukott a Munkáspárt terve, jöhet az új Brexit-népszavazás?

Az alsóház szerda este több olyan módosító indítványról tárgyalt és szavazott, amelyet az egyes frakciók a konzervatív párti kormány Brexit-stratégiájához nyújtottak be. A Munkáspárt indítványának értelmében az Egyesült Királyság az EU-tagság megszűnése után is átfogó vámuniós viszonyrendszerben maradt volna az Európai Unióval, és szoros szabályozási megfelelést tartott volna fenn az EU egységes belső piacával.A brit kormány az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is ki akar lépni, mivel nem kívánja teljesíteni azokat a feltételeket - mindenekelőtt a külföldi EU-munkavállalók szabad letelepedésének kötelmét -, amelyek ezekhez az integrációs szerveződésekhez elválaszthatatlanul kötődnek.Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője azonban a Labour módosítási indítványainak elfogadásához kötötte a Brexit feltételrendszerét tartalmazó, a kormány által az EU-val novemberben elért 585 oldalas kilépési megállapodás támogatását. Az egyezményt az alsóház a múlt hónapban 230 fős - az újkori brit politikatörténetben példátlan - többséggel elutasította.A módosítókról tartott szerda esti szavazáson az alsóház a munkáspárti módosítási javaslatot is elvetette, 323-240 arányban. A döntés megfelelt a várakozásoknak.Corbyn azonban már a hét elején bejelentette, hogy a javaslat elutasítása esetén a Munkáspárt felsorakozna egy olyan parlamenti indítvány mögé, amelynek célja az újabb EU-népszavazás kiírása, vagy akár maga is beterjeszthet egy ilyen kezdeményezést az alsóház elé, megakadályozandó, hogy a kormányzó Konzervatív Párt egy esetleges rendezetlen, megállapodás nélküli Brexitbe "kényszerítse bele az országot".Ez komoly fordulat, mivel a legnagyobb brit ellenzéki erő eddigi Brexit-politikájának nem volt központi eleme az újabb EU-referendum, sőt Jeremy Corbyn korábbi nyilatkozataiban rendre azt az álláspontját hangoztatta, hogy a kilépésről döntő, 2016-ban tartott népszavazás eredményét kell tiszteletben tartani.A Munkáspárt egyelőre nem tisztázta, hogy pontosan milyen kérdés szerepelne az általa támogatandó referendum szavazólapján, így nem ismert, hogy a párt ismét feltenné-e a választóknak a 2016-os népszavazás kérdését, vagyis azt, hogy az Egyesült Királyság tagja maradjon-e az Európai Uniónak, vagy lépjen ki az EU-ból.A 2016 júniusában tartott referendum szavazólapján ez a kérdés szerepelt, és a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre szavazott.Sir Keir Starmer, a munkáspárti árnyékkormány Brexit-ügyi miniszterjelöltje azonban már a Labour tavaly őszi éves kongresszusán egyértelművé tette, hogy ha újabb népszavazás lesz, nem lehet kizárni a választható lehetőségek közül a bennmaradást az Európai Unióban.Theresa May konzervatív párti miniszterelnök határozottan elveti az újabb EU-referendum gondolatát. May ugyanakkor a héten a bejelentette: ha az alsóház a Brexit-megállapodást a március 12-éig esedékes újabb voksoláson ismét elveti, és egyben kizárja a megállapodás nélküli Brexitet is, akkor a kormány lehetővé teszi a képviselőknek, hogy szavazzanak a kilépés március 29-i határidejének meghosszabbításáról.