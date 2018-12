Eldőlt: szombaton az utcára mennek a szakszervezetek a rabszolgatörvény ellen

Határozottan tiltakozik a MASZSZ a munka törvénykönyvének egyéni képviselői indítvány alapján történő módosítása, a kormánytisztviselők érdekeit sértő, valamint a tudományos élet szabadsága és a tanszabadság elleni intézkedések miatt is - olvasható a közleményben.A szakszervezetek azt követelik, hogy vonják vissza a munka törvénykönyvének módosítására irányuló előterjesztést. A kabinet a kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályozást ugyancsak érdemi egyeztetés nélkül változtatná meg, a MASZSZ ezt is visszautasítja. Az érdekszövetség a Magyar Tudományos Akadémia függetlenségét sértő lépéseket szintén elfogadhatatlannak tartja.A MASZSZ emellett szakszervezeti konzultációt kezdeményez, hogy megismerje a dolgozók véleményét a munka világára vonatkozó szabályok tervezett változásaival kapcsolatban. Ugyanakkor aláírásgyűjtő akciót is indítanak annak érdekében, kívánják-e a munkavállalók egy új, a szociális partnerek konszenzusán nyugvó - tehát valamennyi fél számára elfogadható - munka törvénykönyve megalkotását.