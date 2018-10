Eldőlt: Tarlós István újra indul a főpolgármesteri címért

A célok eléréséhez nélkülözhetetlen egy erős, magabiztos és közkedvelt polgármester, ezt a kerületi polgármesterek is így gondolják. Ezért ma felkértem Tarlós Istvánt, hogy induljon el ismét jövőre a főpolgármesteri székért

A kormányfő elmondása szerint Tarlósnak szigorú megkötései voltak, ezek közül a legfontosabb a Budapesti Fejlesztési Tanács létrehozása, aminek társelnöke a miniszterelnök és a főpolgármester lesznek. Az ebben foglalt fejlesztések egy részének az időhorizontja 2030-ig tart majd.

A Budapestet érintő kormányzati fejlesztési lehetőségekről többek között Tarlós István főpolgármester és Fürjes Balázs Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár beszél majd a Budapest 2030 Konferencián. ÁTTEKINTÉS

A kormány nem vak, pontosan tudja, hogy vannak Budapestnél nagyobb és ismertebb városok, de fontosabb város magyar szempontból nem létezik - mondta szerdai sajtótájékoztatóján Orbán Viktor miniszterelnök miután Tarlós Istvánnal tárgyalt. A kormányfő kiemelte: a város a budapestiek otthona és a nemzet fővárosa, ez irányítja a kormány politikáját is a fővárossal kapcsolatban.A tárgyalásra Orbán egy 60 tételből álló listával érkezett az eddig megvalósított fejlesztésekkel, ezek egyenlege 288 milliárd forint, emellett 600 milliárdnyi budapesti fejlesztés van folyamatban.- jelentette be Orbán.Nem volt semmilyen zsarolási szándék a feltételeim mögött, a kormány és a miniszterelnök úr támogatásának köszönhetően megvalósult az, aminek július-augusztusban nem sok esélyt adtam, és elvállaltam a felkérést - mondta a sajtótájékoztatón Tarlós. A kormányfővel kötött megállapodásról annyit mondott, hogy a fejlesztési tanács mellett az tartalmazza például a közvetlen főpolgármester-választást, és számos más pontot, melyek a város számára kedvezőek. A részletekről a megállapodás november 17-i aláírása után beszél majd a városvezető ígérete szerint.A fejlesztési tanács ügyvezető alelnöke Fürjes Balász lesz, a kormány részéről Gulyás Gergely, Palkovics László és Bártfai-Mager Andrea lesznek a tanács tagjai, míg a főváros részéről a főpolgármester által jelölt helyettesek és két kerületi polgármester lesznek a tagjai - mondta újságírói kérdésre Tarlós István.Nem kizárt, hogy a Lánchíd felújítása kiemelt állami beruházás lesz, a felújításhoz szükséges 7 milliárd forintos forrásról a kormány már döntött határozatban. A 3-as metró felújításához sokkal nagyobb forrást biztosít a kormány, mint azt bárki is gondolná. A metrót úgy akarjuk befejezni, hogy az olyan legyen, amilyennek mindenki szeretné - mondja Tarlós.