Élelmiszerhiányra figyelmeztet az ENSZ

A legsúlyosabban érintett térségek és országok mindenekelőtt Jemen, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Afganisztán, Szíria, Szudán, Dél-Szudán, Etiópia és Nigéria északi része.Dominique Bourgeon, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) szakértője ugyanakkor rávilágított, hogy az élelmiszerellátás bizonytalansága aránytalanul sújtja az afrikai államokat. A jelentés szerint 2018-ban a fekete kontinensen mintegy 72 millióan éheztek.A FAO szerint az élelmiszerhiány elsődlegesen a háborúkra és konfliktusokra vezethető vissza, másodsorban pedig az olyan klíma- és természeti katasztrófákra, mint az árvizek és szárazságok, de gazdasági nehézségek is közrejátszhatnak.A FAO kiemelte, hogy 2017-hez képest tavaly 11 millióval csökkent az éhezők száma, ennek ellenére a helyzet riasztó, mert ez a szám évről évre meghaladja a százmilliót és ez az elhúzódó konfliktusok miatt előreláthatólag nem is fog változni. José Graziano da Silva, a FAO vezetője hangsúlyozta: ez a szám túl magas.A dokumentumot összeállító szakértők 2019-es előrejelzéseikben aggodalommal tekintenek a válság sújtotta országokra és szomszédjaikra. Figyelmeztettek, hogy különösen a számos szíriai menekültet befogadó Egyiptomban, Jordániában, Libanonban és Törökországban, valamint a mianmari rohingják százezreit befogadó Bangladesben jelentkezhet élelmiszerhiány.A FAO szerint a venezuelai válság sem csupán önmagában a latin-amerikai államot érinti, hanem kiterjed a vele határos Kolumbiára, Ecuadorra és Perura is, így amennyiben nem csillapodik az ottani politikai helyzet, élelmiszerellátási vészhelyzet állhat elő.Az ENSZ-szervezetek tavaly szeptemberben ismertetett adatai szerint 2017-ben mintegy 821 millió ember, vagyis a Föld minden kilencedik lakója szenvedett alultápláltságtól.