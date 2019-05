Elindul a megfigyelőrendszer Magyarországon - Mindent tudnak a nyaralásodról

Szabó Áron, az MTÜ szálláshelyekért- és vendéglátásért felelős igazgatója kiemelte: a szálláshelyszolgáltatási szektor digitalizációja elengedhetetlen a turizmus versenyképességének fejlesztéséhez. Az ntak bevezetése támogatja a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (NTS 2030) céljait, például azt, hogy 2030-ra az ágazat 50 millió vendégéjszakát és 16 százalékos GDP-hozzájárulást érjen el.Közölte: a digitalizációban a szállodák jól állnak, viszont az egyéb szálláshelyek, panziók alig 8 százaléka alkalmaz szálláshelykezelő szoftvert. Az egységes adatszolgáltatást fokozatosan vezetik be a szálláshelyeken, márciusban már elindult az info.ntak.hu oldal - ismertette.Hozzátette: az online ntak-rendszer - amely valós időben mutatja majd az országban található összes szálláshely forgalmi adatait - 2020 január elsejétől lesz teljes. Addigra a mintegy 44 ezer szálláshelyszolgáltatónak kötelező lesz bevezetni.Az NTS 2030 célok megvalósulásához digitális turizmusra, mérhető teljesítményre, a szektor fehéredésére van szükség, ezért fejlesztették ki a rendszert. Példaként említette, hogy Horvátország 2016-ban vezette be az eVisitor rendszert, eredetileg az idegenforgalmi adó bevallására, később azonban már statisztikai célokat szolgált.Az új rendszerben lesz napi online adatküldés, és eseményvezérelt adatküldés, ez utóbbi a bejelentkezéseket és kijelentkezéseket kezeli. Hozzáféréssel az önkormányzatok, az adóhatóság, a KSH és az MTÜ kutatási igazgatósága rendelkezik majd - mondta.A turizmust szervezni, fejleszteni akkor lehetséges, ha valós kép áll rendelkezésre arról, hogy mi történik az ágazatban - összegezte, hozzátéve: a legfontosabb változás az lesz, hogy naprakészen megismerhetőek lesznek a teljes szektorra kiterjedő, valós forgalmi adatok, és ezekről a szálláshelyek is kapnak visszajelzést.