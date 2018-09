Elindult a "7-es" eljárás Magyarországgal szemben

Nagyon professzionális módon kívánunk eljárni. Alaposan megvizsgáljuk a dossziét, de túl korai lenne még megmondani, hogy mikor keríthetünk sort az első meghallgatásra

Kézhez kapta az EU soros osztrák elnöksége kedden Antonio Tajani, az Európai Parlament elnökének levelét, amiben az a Magyarországgal szembeni eljárás kezdeményezéséről tájékoztatja a Tanácsot - jelentette be az európai ügyekért felelős osztrák miniszter.A képviselő-testület a Sargentini-jelentés több mint kétharmados megszavazásával megnyomta az indítógombot, annak megállapítására szólítva fel a Tanácsot, hogy Magyarországon fennáll-e az uniós értékek súlyos megsértésének az egyértelmű veszélye.- jelentette ki Gernot Blümel a BruxInfo kérdésére válaszolva.Frans Timmermans, a Bizottság jogállami kérdésekért is felelős első alelnöke - aki az általános ügyek tanácsának keddi ülését követően nyilatkozott a sajtónak - a lap kérdésére valószínűnek mondta, hogyA BruxInfo korábban arról értesült, hogy Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke nem szándékozik vitát nyitni a szerdai és csütörtöki informális EU-csúcson, Salzburgban a jogállami kérdésekről.Közben a Tanács jogi szolgálata az osztrák elnökség megkeresésére jelezte, nem áll módjában annak megállapítása, hogy az EP a jogilag helyes szavazási procedúrát választotta múlt héten, amikor a Sargentini-jelentésről voksolt. Rögtön a szavazást követően kitört a vita arról, hogy vajon az EP a szabályok szerint járt-e el, amikor a tartózkodásokat nem számolta leadott szavazatnak. Ha így tett volna, akkor nem lett volna meg a jelentés elfogadásához szükséges kétharmad, ami végül 69 százalékos többséget eredményezett.A magyar kormány már jelezte, hogy az Európai Bírósághoz fordul jogorvoslatért.A kisebik osztrák kormánypárt, a Szabadságpárt kezdeményezésére az osztrák soros elnökség a Tanács jogi szolgálatához fordult véleményért, ám az illetéktelensége mellett arra hivatkozott, hogy az uniós intézmények nem szokták jogilag elbírálni egymás eljárásainak helyességét, ezért a Tanácsnak nincs véleménye az ügyben.Ugyanerre a felvetésre hasonló választ adott kedden Frans Timmermans is. "Ha az EP így döntött, akkor így döntött és a Bizottság nem fog beleszólni.Timmermans egyébként a lengyelek kapcsán (a Varsóval szemben indult 7-ik cikk szerinti eljárás keretében kedden már a második hivatalos meghallgatásra került sor) hangsúlyozta, hogy a 7-ik cikk ereje nem annak lezárásában, hanem magában a folyamatban rejlik.A Tanács jogi szolgálatának a portálhoz eljutott véleménye azt is aláhúzza, hogy az EP-nek az uniós szerződés az eljárás kezdeményezésén túl semmilyen más szerepet nem juttat. Ez arra való utalás, hogy az EP-t, vagy a képviselőjét nem hívják meg majd a később a magyar eljárás keretében tartandó meghallgatásokra, hiába volt a képviselő-testület a kezdeményező.