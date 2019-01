Elképesztő, ami a magyar építőiparban és a vendéglátásban megy

Az építőipari vállalkozások felelősek a korábbi tapasztalatokkal megegyezően - így jelenleg is - a legtöbb munkavállaló bejelentésének elmulasztásáért

Negatívum azonban, hogy az ellenőrzéssel érintett munkavállalókhoz viszonyítva a feketefoglalkoztatással érintett munkavállalók aránya 2011-től kezdve a tavalyi első háromnegyedév után idén volt a legmagasabb.

Tavaly január és szeptember között a munkaügyi hatóság 13 316 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 70 %-nál tárt fel munkaügyi jogsértéseket, amelyek az ellenőrzés alá vont munkavállalók (54 781 fő) 68 %-át érintették - derült ki a Pénzügyminisztérium jelentéséből.Az ellenőrzési tapasztalatok szerint továbbra is meghatározó a feketefoglalkoztatás, mely a vizsgálatokkal érintett munkavállalók 13,62 %-át tette ki (7 462 fő). A 2017. évi adatokkal összevetve - a feketefoglalkoztatás az ellenőrzésbe vont munkavállalókra figyelemmel - csökkent, mivel 2017. szeptember 30-ig 9 591 feketén foglalkoztatott munkavállaló volt a vizsgálatokkal érintett 60 331 főből (15,90 %).Árnyalja azonban a képet, hogy 2018-ban az ellenőrzéssel érintett munkavállalókhoz viszonyítva a feketefoglalkoztatással érintett munkavállalók aránya 2011-től kezdve - a tavalyi első háromnegyed év után - idén volt a legmagasabb.Az összes feketén foglalkoztatott munkavállalóhoz viszonyítva aznövekedett a feketén foglalkoztatottak aránya az elmúlt évhez képest (36 %-ról [3 492 fő] 38 %-ra [2 858 fő]). A kifejezetten az ágazatban ellenőrzéssel érintett munkavállalókkal összevetve stagnálás tapasztalható (40,25 %-ról 40,33 %-ra változott), mely adat azért is különösen negatív, mert tavaly az első háromnegyedévben különösen magas volt a feketefoglalkoztatás aránya.- írja a Pénzügyminisztérium.vállalkozások valamennyi feketén foglalkoztatott munkavállaló 6 %-át (466 fő) alkalmazták, amely a tavalyi hasonló időszak 9 %-ához (859 fő) képest csökkenést mutat. Még kiemelkedőbb ez a csökkenés az ágazatban ellenőrzéssel érintett munkavállalókhoz viszonyítva is (2018. szeptember 30-ig 12,99 % 2017. szeptember 30-ig 29,21 %) a mezőgazdaság idei - feketefoglalkoztatási - tendenciája.az ellenőrzéssel érintett munkavállalók 6,45 %-a (434 fő) volt feketén foglalkoztatva, mely a 2017 hasonló időszakához képest nem változott (6,59 %, 568 fő). A gépiparban ez a szám alacsonyabb, mivel az ellenőrzéssel érintett munkavállalók mindössze 1,07 %-át (73 fő) érintette a feketefoglalkoztatás, mely a tavalyi adatokhoz képest is [2017. szeptember 30-ig: 1,65 % 139 fő] csökkenés.Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az ágazatban gyakorlatilag nincs feketefoglalkoztatás, mely arra vezethető vissza, hogy egy-egy nagy munkavállalói létszámot foglalkoztató ipari munkáltató fejlett és jól felkészült munkaügyi apparátussal rendelkezik.Egyedül anegatív a tapasztalat, mind a feketefoglalkoztatás ágazati megoszlása tekintetében (2017. szeptember 30-ig: 10 %, 2018. szeptember 30-ig: 13 %), mind az ellenőrzéssel érintett munkavállalókra vetítve, mind az érintettek számát tekintve (2017. szeptember 30-ig 16,75 %, 935 fő 2018. szeptember 30-ig 17,28 %, 983 fő).Összességében megállapítható, hogyAnnak ellenére, hogy az építőiparban ez a növekedés minimálisnak mondható az utóbbi évek nagy számai továbbra is tapasztalhatóak, így az ágazat továbbra is a legfertőzöttebb a feketefoglalkoztatás vonatkozásában.A feketefoglalkoztatással kapcsolatosan továbbra is megállapítható, hogy a bejelentés elmulasztása a leggyakoribb szabálytalanság, mely mind klasszikus munkaviszony, mind egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül előfordul. A bejelentés nélküli foglalkoztatással kapcsolatban a munkáltatói hivatkozások közül továbbra is az "adminisztrációs hiba", "könyvelő mulasztása", "próbamunka", és "első munkanap" kifogások a legjellemzőbbek.Több munkáltatónál tapasztalható, hogy a munkavállalókat esetenként hosszabb ideig (hetekig, vagy akár egy-két hónapig) "próbamunkán" foglalkoztatják, munkaszerződés és bejelentés nélkül. Akkor jelentik be a munkavállaló jogviszonyát, munkaszerződést akkor kötnek vele, ha a munkavállaló "megfelelt". A próbamunkának nevezett - valójában - próbaidő is a munkaviszony része, azaz erre hivatkozással a munkáltató nem mentesülhet a bejelentési kötelezettsége alól. Pozitív tapasztalat viszont, hogy egyre több munkáltató a próbanapokra egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban bejelenti a munkavállalókat, így a legális foglalkoztatás biztosított.Továbbra is gyakori az adminisztrációs hibára való hivatkozás, valamint tipikus "kifogás", hogy a munkavállalók bejelentéséhez szükséges adatokat időben leadták a könyvelőnek, de a könyvelő elmulasztotta a bejelentésüket. Gyakori hivatkozás, hogy az ellenőrzéssel érintett nap a munkavállaló első munkanapja (a gyakorlatban valójában a munkavállalók jellemzően tudnak arról a minimális munkáltatói elvárásról, ha már "megbuktak", akkor a szabálytalanság a lehető legrövidebb időszakra legyen bizonyítható).