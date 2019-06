Elképesztően nehéz döntést kell hoznia az MNB-nek

Még hosszú ideig szinten maradhat a 0,9%-os jegybanki alapkamat a Portfolio által megkérdezett közgazdászok szerint, azonban könnyen lehet, hogy a jövő keddi kamatdöntő ülésen a nem konvencionális jegybanki eszközök finomhangolásán keresztül igyekezhet szigorítani a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa.

Klikk a képre!

A laza monetáris politika fenntartását támogathatja, hogy a várakozások szerint az amerikai Fed következő lépése lazítás lesz, és ami számunkra még fontosabb, az EKB a következő hónapokban kamatot csökkenthet vagy felélesztheti a kötvényvásárlási programját."A keddi jegybanki döntés előrejelzése talán a korábbiaknál is több bizonytalanságot rejt. A hazai inflációs folyamatok mindenképpen igénylik a szigorítást, ám több tényező is van, amely ellene hathat, mint például az EKB és a Fed korábban vártnál lazább politikája, valamint a piacon az új állampapír bevezetése nyomán kialakult alacsony likviditás" - foglalja össze a folyamatokat Regős Gábor, a Századvég makrogazdasági üzletágának vezetője, aki az inflációs folyamatok alapján minimális mértékű szigorításra számít.

Mindent felforgatott az új állampapír

Halász Ágnes, az UniCredit Bank vezető közgazdásza is az új állampapír piaci likviditásra gyakorolt hatását emelte ki. "Az új szuperkötvény jelentős likviditást szívott ki a piacról, aminek eredményeként a Bubor-ráták megugrottak az elmúlt napokban. A várakozásunk ezzel kapcsolatban az volt, hogy a kötvényprogram eme, a "jegybank számára nemkívánatos mellékhatását" a döntéshozók igyekeznek majd a lehető leggyorsabban semlegesíteni. Ez meg is történt, ennek első lépéseként az MNB június 19-én likviditást bővítő FX swap tendert tartott. A lépés a Bubor-rátákat vélhetően visszatereli majd az MNB által kívánatosnak tartott szintekre" - emelte ki Halász Ágnes, aki szerint a legközelebbi kamatdöntő ülésen érdemi intézkedésre már nem kerül sor, a kamatfolyosó várhatóan nem változik, sőt, az MNB következő döntése likviditásbővítés lesz.A Portfolio írt elsőként arról, hogy a szuperállampapír likviditási sokkot okozott, ami feljebb emelte a Bubor-okat:

Összességében tehát elmondható, hogy a mostani kamatdöntést jelentős bizonytalanság övezi, miután az új szuperállampapír komoly nem kívánatos hatásokat okozott, miközben még e nélkül is igen nehéz helyzetben lenne az MNB. Ha a jegybank "fejével" gondolkodunk, akkor minden bizonnyal igyekezhetnek az új állampapír bevezetésének hatásait függetleníteni a monetáris politika vitelével - még csak utalást sem tesznek erre a helyzetre -, hogy a monetáris politikával kapcsolatos várakozásokban ne okozzanak zavart. Így a likviditási sokkokat egyedi tenderekkel kezelhetik (ha lesznek ilyenek), mint ahogy ezt tették most is.

Az infláció azért elég magas

Regős Gábor hozzáteszi: nagy kérdés, hogy tovább szűkíti-e a jegybank a piaci likviditást, hiszen az elmúlt negyedévben a szűkítés a korábban bejelentettnél nagyobb lett, míg az elmúlt héten egy átmeneti likviditásbővítést hajtottak végre tekintettel a piacon tapasztalható túl alacsony likviditásra és így a kamatok emelkedésére.Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője szerint nincs lépéskényszerben az MNB (...), a pihenőt az ezen a héten kialakult átmeneti likviditásszűke miatt megugró rövid Bubor-ok, valamint az e miatt meghirdetett egyszeri likviditásnövelő FX-tender is indokolják.A monetáris politikai vitelét alapvetően mégis az inflációs folyamatok határozhatják meg. Halász Ágnes úgy véli, hogy a döntéshozók kivárásra játszanak, a fogyasztói árindex, a maginfláció és az adószűrt infláció is lassuló pályára állhat júniustól."A legközelebbi lépéskényszer az inflációból eredően legközelebb nagyjából október-november tájékán jelentkezhet, de úgy véljük, hogy a jegybank, ahogy most, úgy később sem lép a szigorítás útjára, amíg tartósan nem száll el az infláció a célsáv 4%-os felső határa fölé. Ennek valószínűsége egyelőre csekély, azonban a gazdaságban jelentkező tartós árnyomás azért még okozhat meglepetéseket hosszabb távon" - véli az UniCredit szakértője.

De "mindenki" lazít...

amennyiben az lenne a kérdés, hogy mi lesz az MNB következő lépése, vágás vagy emelés, egyre nagyobb valószínűséget adnék a vágásnak. Képzeljük el, hogy a Fed kettőnél is többször vág kamatot, az EKB is csökkent és bejelent egy új mennyiségi lazító programot. Mindez ma már egyáltalán nem elképzelhetetlen, és egy ilyen helyzetben az MNB - fenntartva relatív lazaságát - várhatóan szintén a lazítás irányába mozdulna el.

Összességében tehát az elemzők többsége jelzésértékű szigorítást vár a nem konvencionális eszközök tekintetében, de az sem lenne nagy meglepetés, ha a jegybank kivárna a júniusi kamatdöntő ülésen. Erre azért lehet lehetősége, mert bár az infláció emelkedő trendben van, a külső környezet továbbra is támogató, és a nagy jegybankok éppen újabb lazítást készítenek elő.

Májusban átlagosan 3,9%-kal emelkedtek a fogyasztói árak idehaza, összhangban a piaci konszenzussal, így nem csökkent az árnyomás a hazai gazdaságban áprilishoz képest. Ráadásul a maginfláció elérte a 4%-ot májusban, miközben áprilisban 3,8%-on állt. Az MNB által közzétett adószűrt maginfláció 3,7%-os értéket mutatott májusban, amely áprilisban még 3,4% volt. Ez a mutató legutóbb 2008 decemberében volt ilyen magas szinten. Kuti Ákos, az MKB Bank elemzési központjának vezetője szerint a hazai keresetek prognosztizált emelkedése az árakba is begyűrűzhet, így jelentős árnyomás mutatkozik a hazai gazdaságban.A hazai belső gazdasági folyamatok az egyre intenzívebb árnyomás irányába hatnak, és az MNB többször is jelezte már, hogy adatvezérelt üzemmódban működik, vagyis csak negyedévente, a friss jegybanki prognózisok ismeretében dönt a monetáris kondíciókról. Így a június 25-i kamatdöntés alkalmával, mikor már a friss inflációs jelentés birtokában is lesznek a döntéshozók, újabb szigorító lépések várhatóak az MNB-től: elsősorban a likviditásszűkítés swapállományon keresztül, de elképzelhető az O/N betéti kamat emelése is - prognosztizálta Kuti.Suppan viszont azzal számol, hogy az MNB-nek azért sem kell lépnie, mert az infláció a következő hónapokban meredeken visszaesik. Ez döntően az üzemanyagárak alakulása miatt történik, miközben a maginfláció és az adószűrt maginfláció magas marad. Ugyanakkor ezek sem lépik át a 4%-os felső tűréshatárt, így a monetáris politika kivárhat, amíg az energiaárak tovagyűrűző hatása vissza nem húzza az alap inflációs folyamatot.Miközben azért az inflációs folyamatok inkább a szigorítás irányába mutatnak, addig a külső környezet egyértelműen a lazítás felé. "A FED és az EKB napokban lezajlott kommunikációja egyértelmű jelzés arra, hogy a globális növekedési kockázatok kivédése érdekében készek bármikor elmozdulni az enyhítés irányába, ez a látványos retorikai eltolódás a lazább monetáris politikai irányvonal felé jelentősen enyhíti az MNB-re nehezedő szigorítási nyomást" - mondja Halász Ágnes."Mivel a globális előrejelzések továbbra is folyamatosan lefelé módosulnak, az MNB kitarthat a kettősség témája mellett. Ezt erősíti, hogy mind a Fed, mind az EKB egyre többet beszél kamatvágásról, és egy ilyen környezetben nagyon nehéz elképzelni, hogy a hazai jegybank hirtelen megváltoztatná a laza monetáris politika irányultságát" - véli Virovácz Péter. Az elmúlt három hónapban minden úgy alakult, ahogyan azt az MNB elképzelte, így úgy véli, sem kamatváltoztatást, sem pedig érdemi elköteleződést (bármilyen irányba) nem várhatunk a jegybanktól júniusban. Az egyedüli kérdés az FX-swapok állományának meghatározása lehet, de meghatározó változásra itt sem számít az elemző.Mindeközben persze nagy kérdés, hogy az előrejelzéseket milyen irányban módosítja a jegybank, és vajon mindezt hogyan tudja összefűzni a laza retorikával. A rövidtávú növekedési előrejelzés várhatóan felfelé módosul, de 2020 esetében egyáltalán nem biztos a változás. Mindezt várhatóan a külső környezet romlásának rovására írná a jegybank. Ugyanez igaz lehet az inflációs előrejelzésre is.Virovácz szerint lehet, hogy már nem is a szigorítás lesz a kérdés: